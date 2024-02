Wanda Nara: "Ho visto i miei figli piangere". Lo shock per la malattia

La conferma della malattia

Wanda Nara: "La mai famiglia distrutta"

La nuova casa a Istanbul

"Ho. Io ero in ospedale ma non sapevo niente".rompe il silenzio sui gravi problemi di salute che da settimane i quotidiani argentini raccontano come leucemia . La showgirl stava aspettando l'esito di una biopsia in un centro specializzato in malattie ematologiche di Buenos Aires."All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho pensato ''. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo", aggiunge.La modella argentina, 36 anni, ha avuto una "conversazione lunghissima" con, conduttore del programma Lam, "in cui mi ha raccontato tutto", dice lui. Il giornalista l'aveva contattata venerdì scorso e Nara aveva risposto confermando "la malattia che l'ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo", aveva premesso De Brito. E così è stato, perché la moglie del neo calciatore del Galatasaray Mauro Icardi non ha ancora specificato di che tipo di malattia si tratti.Resta quindi in campo l'ipotesi dellaipotizzata dai media locali, per la cui diagnosi può essere necessaria una biopsia ossea. Il giornalista, vicino alla donna, conosce la verità "ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. È ancora sotto choc e sta cercando di prendere coscienza di ciò che ha". Il 14 luglio, dopo un ricovero della moglie-agente di Icardi all'ospedale di Buenos Aires, i media argentini avevano parlato subito di leucemia, sconvolgendo la famiglia Icardi-Nara che non ha però confermato queste voci. Anzi la donna ha ribadito: "Aspetto gli esami, è stata". A De Brito ha però confessato: " Mauro voleva lasciare il calcio " facendo quindi presagire la gravità delle sue condizioni tanto da spingere il marito a pensare al ritiro.La 36enne ha, tre avuti con l'ex compagno Maxi Lopez e due con l'attuale marito e già attaccante dell'Inter. E proprio di loro parla commossa nel suo racconto al giornalista, quando ripercorre i momenti del risveglio dopo gli accertamenti in ospedale. Lei è stata sconvolta dalle notizie ricevute, ma si è subito preoccupata dei familiari accanto a lei in quel momento. "All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: 'Sto per morire e non me lo dicono'.perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente.Mauro voleva lasciare il calcio - ricorda Nara - mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra,per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato".La showgirl "Hanella seconda clinica argentina che ha visitato, per sottoporsi agli accertamenti, e ha insistito sul fatto che la sua idea è di continuare il trattamento con un medico argentino raccomandato da Susana Giménez", continua Angel De Brito.E intanto, come annunciato sui social dove non ha mai smesso di raccontarsi ai suoi followers, ha accompagnato il marito a Istanbul, dove giocherà nelche lo ha acquistato a titolo definitivo (10 milioni di euro) dal Psg. L'accoglienza in Turchia per il calciatore e la moglie-agente è stata molto calorosa, tanto che la coppia è stata sommersa dall'entusiasmo di una folla che ha manifestato loro grande affetto con tanto di striscioni dedicati proprio a lei.