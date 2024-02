Washington, il presidente Biden e la First Lady leggono le fiabe in un ospedale pediatrico

Il presidente degli Stati Unitihanno incontrato, portando avanti una tradizione di lunga data durante le festività natalizie. Secondo la Casa Bianca, nel 2021 l'appuntamento con i bambini per le feste di Natale aveva però segnato un primato: era infatti la prima volta che un presidente in carica faceva visita all' ospedale pediatrico per le vacanze. La coppia ha incontrato i pazienti pediatrici, le loro famiglie e il personale dell'ospedale, salutando i dirigenti e gli operatori del pronto soccorso. Per rallegrare la giornata ai piccoli degenti e regalare loro un momento di gioia in vista del Natale, il presidente Biden e la First Lady li hanno chiamati a raccolta nella sala comune e qui hanno, di Ezra Jack Keats. Poi i coniugi hanno visitato tutti i bambini e i loro genitori nel reparto di terapia intensiva cardiaca."Grazie per essere venuti ad ascoltarmi mentre leggevo e che il Presidente abbia tenuto il libro", ha detto dopo la lettura una dottoressa del reparto. Biden ha prontamente risposto: "È il mio lavoro". Prima di andarsene, poi, il Presidente ha voluto lasciare un messaggio alle famiglie presenti in sala di attesa: "A tutti voi. Anche noi abbiamo trascorso molto tempo negli ospedali pediatrici con questi piccoli pazienti...". Joe Biden ha infatti perso due figli, Naomi Christina morta nell'incidente d'auto dove è rimasta uccisa anche la prima moglie Neilia (1972) e Beau, scomparso a causa di un cancro al cervello nel 2015. Quest'anno la visita arriva il giorno dopo che il Presidente ha pronunciato il suo discorso di Natale, in cui ha cercato voluto ribadire la sua missione unificante. Nel suo discorso ha infatti sottolineato come, in questo senso, "stiamo sicuramente facendo progressi" e "le cose stanno migliorando". "Il Covid non controlla più le nostre vite. I nostri figli sono tornati a scuola. Le persone sono tornate a lavorare. Anzi, ci sono più persone che mai che lavorano ", ha sottolineato. "Gli americani stanno". Tuttavia, ha anche riconosciuto che per alcuni "il Natale può essere une di terribile solitudine", ricordando la propria esperienza passata : la morte della prima moglie e della figlia, avvenuta 50 anni fa, proprio nel periodo delle feste. "So quanto può essere difficile questo periodo dell'anno... nessuno può mai sapere cosa sta passando un'altra persona, cosa sta realmente accadendo nella sua vita, con cosa sta lottando, cosa deve cercare di superare. Ecco perché a volte il piùpuò significare così tanto", ha osservato Biden. "Quindi, questo Natale, diffondiamo un po' di gentilezza".