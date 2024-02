Willy gridava "Non respiro più", ma i picchiatori non si fermarono. "Al processo tutta l'Italia sarà dalla sua parte"

Due mondi agli antipodi

L'avvocato: "La famiglia chiede giustizia, non vendetta"

Tutti contro tutti, fra imputati

Il, la. Aveva solo 21 anni, era un ragazzo italiano originario di Capo Verde. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 è stato massacrato di botte. Ucciso a calci e pugni. Una testimone l’ha sentito gridare: “Basta, vi prego,”. “”: con le stesse parole da brividoimplorava i poliziotti un anno fa. Ma questa non è Minneapolis, è una strada di Colleferro (Roma). La tomba di. Solo, nel cuore degli italiani. Pestato a sangue da un branco di ventenni. Abitava a Paliano, nel Frusinate, lavorava come aiuto cuoco. Quel sabato notte voleva solo. Per il suo omicidio sono finiti subito in carcere i fratellicon; ai domiciliari. Per dirla con le parole del gip: “I quattro indagati infierendo con crudeltà su un ragazzo inerme, erano animati semplicemente dalla volontà di”. Quattro contro uno. “Violenza inaudita”, racconta chi c’era.Vi ricordate i volti, le foto? Due mondi agli antipodi. Il, la sua; glie l’dei, cultori delle arti marziali e del lusso. Suv, barche e vacanze da sogno ostentati sui social, eppure percepivano il. Il caso finì in Parlamento con un’interrogazione al ministro del Lavoro. Il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, non si raccapezzava come fosse possibile “se è vero che i giovani erano già segnalati alle forze dell’ordine, avendo numerosi precedenti per aggressioni e spaccio di stupefacenti”. Dopo quella notte di follia, si è scritto che i fratellida anni ma. Ancora polemiche. Spadroneggiavano, picchiavano, terrorizzavano. Ma servivano. La sera del 13 aprile 2019 pestarono un indiano. Gli aveva detto “state attenti”, perché erano sfrecciati in auto. Sono tornati indietro e hanno vendicato l’affronto. Anche quella volta erano in quattro. I colpi sono costati alla vittima un mese di prognosi. E’ stato portato all’ospedale con il volto massacrato ma si è salvato. Willy no.. Uno stile di vita appena confermato dalla condanna a 5 anni e 4 mesi per spaccio e lesioni inflitta ai Bianchi dal tribunale di Velletri. Un condanna che servirà a tenerli in carcere in attesa del processo per WillyDomenico Marzi, avvocato della famiglia di Willy, si prepara alla prima udienza in Corte d’Assise, il 10 giugno, e prevede: “Questa vicenda dovrà essere affrontata anche per ildove la gente esce di casa la sera e”. Avvocato, sta dicendo che il processo ha un risvolto sociale importante quanto quello giudiziario? “Io penso di sì. Va affrontato anche lo, non solo quello delle vittime”. Il legale non ha dubbi, “l’. Perché davvero ha colpito tutti la fragilità di questo ragazzo, la compostezza dei familiari. Non hanno mai cercato vendetta. Chiedono una sentenza che assegni le responsabilità. Sono persone equilibratissime. Sono persone perbene”.Gli imputati rischiano l’ergastolo?“La contestazione a tutti e quattro è di omicidio volontario - ricorda -. Aggravato daie dalla volontà didi riferimento con l’uso della. L’accusa è suscettibile di una condanna all’ergastolo”. Al processo si preannuncia un tutti contro tutti. L’avvocato Marzi guarda alle novità degli ultimi giorni e prevede: “Avremo sicuramente”. Pensa a Belleggia, “la cui posizione si è alleggerita fin dall’inizio, infatti è stato posto ai domiciliari. Ha denunciato peri testimoni indicati dalla difesa dei Bianchi. Quelle persone hanno dichiarato che a picchiare sarebbe stato lui e non i fratelli. Ma obiettivamente è difficile sfuggire alla prova del fatto. Ci sono anche delle riprese: la macchina arriva, questi scendono, scappano dopo un minuto e mezzo... Tutto conclamato. L’unica difesa è provare a scaricarsi le colpe a vicenda”.