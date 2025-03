Le donne della Gen X si prendono il loro spazio. A Milano un disco party solo al femminile (e poi a letto presto)

“Se non ti prendi tu dello spazio, nessuno te lo offrirà”. Un invito che dovrebbe diventare un mantra per le donne over 40 di oggi, alle prese con il lavoro, la casa, l’accudimento degli anziani genitori, quello dei figli non ancora grandi, in un loop quotidiano che non lascia nemmeno il tempo di respirare. Se poi ci aggiungiamo i grandi cambiamenti della menopausa, il disagio è fatto. Un invito alle donne della Generazione X, quelle del “Non posso, devo...” che porta dritto dritto a un evento milanese piuttosto unico nel suo genere in Italia, ma non nei paesi anglosassoni, da dove è stato mutuato. È lo Xerotonina Party, organizzato per martedì 25 marzo al Pop Navigli di Milano dalle 18.30 alle 22.30, che rimanda agli "Earlybirds Club", amatissimi in America e Gran Bretagna appunto, pensati proprio per quelle donne che, dopo aver ballato fino alle 10 di sera, tornano a casa prendendo i mezzi pubblici, senza la preoccupazione di cercare parcheggio a notte fonda.

A organizzare la serata è Luisanna Benfatto, giornalista professionista cinquantenne (molti anni al Sole 24 Ore e poi freelance) che un anno e mezzo fa ha creato la newsletter Xerotonina con cui racconta, con molta ironia, proprio la vita delle donne nate tra gli anni '60 e '80, cioè quelle che si ritrovano ora in mezzo a forze che le schiacciano di doveri.

La newsletter

“Ho centinaia di iscritte – racconta Benfatto –, molte amiche e poi donne arrivate col passaparola. Ho costruito una piccola community in cui si parla di empowerment femminile, menopausa… A differenza di quello che si vede sui social, nella newsletter faccio sì informazione ma con tono ironico”. Un ingrediente necessario, la leggerezza, soprattutto perché la newsletter parla a donne che stanno per vivere o hanno già affrontato la menopausa: “Un buco nero, una rinascita, chiamiamolo come vogliamo, ma è comunque una fase che colpisce la donna, il corpo e la mente cambiano, è inutile negarlo. Dobbiamo tirare il fiato e riderci su”. Ogni settimana una rassegna di notizie sui temi che riguardano le donne della Gen X e qualche sondaggio. Da uno di questi sondaggi è emersa la voglia delle iscritte di un evento dove ballare, chiacchierare, conoscere sconosciute, ascoltare musica, bere qualcosa.

L’evento

"Mi sono un po’ informata sugli “EarlyBirds”, feste ed eventi con orari umani. I nostri figli fanno l’alba in discoteca, noi dobbiamo accettare i nostri limiti”. Da qui, la ricerca di un locale, con la scelta ricaduta sul Pop Navigli, “molto bello, tipo speak esay, un po’ carbonaro, tutto rosa”. Poi la dj, Missinred, “con cui abbiamo concordato una playlist sing along ma non nostalgica!”. Le invitate: solo donne. Questo perché è un evento pensato proprio per “prendersi lo spazio che altrimenti nessuno ti offre”, dedicarsi una serata tutta per sé, di puro divertimento, leggera, senza sguardi né giudizi, senza dover pensare alla performance.

“Un evento per tutte coloro che, ogni giorno, sono in prima linea tra menopausa, gestione della famiglia e lavoro, e che possono finalmente divertirsi in un contesto amichevole, sicuro e privo di giudizi. Un evento riservato quindi solo a loro” Niente uomini, dunque, “perché essere seduttiva è un lavoro, si può fare benissimo in molte altre occasioni, questa vuole essere una serata di puro divertimento”. Tutte le donne dovrebbero porsi la domanda “cosa posso fare per me?”, e una delle risposte può essere lo Xerotonina Party. L’orario, 18.20-22.30, è di quelli amici dei trasporti pubblici: si può tornare a casa tranquille, senza la preoccupazione dell’auto.

"Ho già altre due date in mente, ma prima vediamo questa come va – conclude Benfatto –. Non mi pongo limiti perché è questo uno dei problemi delle donne di questa età, si autoimpongono molti limiti. Ma perché?!”.

Info pratiche

Quando: martedì 25 marzo 2025

Orario: 18:30 - 22:30

Location: Pop Navigli, Milano

Biglietti: xerotonina.eventbrite.it