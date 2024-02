Yolanda Renee King sulle orme del nonno: "Dalle vostre decisioni dipende il nostro futuro"

Cos'è l'ostruzionismo, cosiddetto Filibuster

Non usa mezzi termini e nei suoi occhi, nella sua voce, nella sua forza di esprimersi sembra di rivedere il nonno. "Il nostro futuro dipende dalla vostra decisione": a parlare è, che ha lanciato un duro ammonimento ai senatori democratici accusati di, che ha invece l'obiettivo di proteggere gli elettori dalla discriminazione razziale. La giovane attivista ha accompagnato suo padre Martin Luther King III durante, lunedì scorso, per onorare l'eredità lasciatagli dall'icona dei diritti civili e chiedere un'azione concreta sulla questione, appunto, del voto.La famiglia del più famoso leader statunitense delle lotte per i diritti degli afroamericani, accompagnata da un gruppo di attivisti, ha ribadito la necessità di intervenire al più presto. "Quello che vogliamo è che gli americani siano coinvolti", ha detto King III, aggiungendo "". La stessa vicepresidente Kamala Harris ha detto che questo diritto, negli Stati Uniti,e che decine di milioni di americani rischiano di esserne privati, a meno che non venga approvata la nuova legge. Almenoinfatti, in maggioranza, hanno approvatodalle elezioni presidenziali del 2020. Secondo il Brennan Center for Justice in totale sono state almeno 34, in tutto il Paese. Molte di queste, alimentate da false affermazioni di frodi elettorali diffuse dall'ex presidente Donald Trump, prendono di mira il voto per corrispondenza, prevedono requisiti più severi per l'identificazione degli elettori, permettono un minor numero di giorni di voto anticipato e limitano il numero di cassette per la consegna delle buste.si è unita alla famiglia King durante il raduno degli attivisti alla Union Station di Washington, fuori da Capitol Hill e come gli altri partecipanti alla marcia, tra cui anche la giovanissima Yolanda King, hanno chiesto a gran voce che i politici approvino due misure volte ad espandere i diritti di voto in tutto il Paese:. "Lasciate che il Senato vi ascolti! Lasciate che la Casa Bianca vi ascolti! Diffondete la parola!" ha detto la nipote di King prima che la sua famiglia guidasse centinaia di persone attraverso il Frederick Douglass Memorial Bridge coperto di neve.La decisione sulla modifica di queste regole, però, rimane in stallo al Congresso, bloccata da unche solo con il sostegno di 10 senatori repubblicani si potrebbe risolvere. Il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, potrebbe fissare per martedì prossimo il voto sulla nuova legislazione, ma due senatori moderati democratici,del Senato, anche se entrambi sostengono la legge in questione. Il destino delle riforme su cui gli attivisti chiedono di agire non è chiaro. Nei confronti dei due senatori democratici Yolanda Renee King ha avuto parole taglienti: "Senatore Sinema, Senatore Manchin,. Quindi unitevi a me nel richiedere un'azione per oggi, domani e per le generazioni a venire", ha detto la giovane. Poi ha aggiunto: "Per tutti i leader eletti là fuori che stanno twittando, postando e celebrando mio nonno, il dottor King, oggi, il mio messaggio per voi è semplice:".Ma in cosa consiste questo 'ostruzionismo' che blocca l'approvazione di questa importantissima modifica di legge? Si tratta di una procedura del Senato nota come "filibuster" e consiste nel. La regola prevede che almenovotino sulla maggior parte degli argomenti, anche se la legislazione richiede solo una maggioranza semplice per essere approvata. Perciò se il partito di minoranza detiene almeno 41 seggi, può rifiutarsi di consentire un voto, in quello che è noto come ostruzionismo. Dal 2010 – quando i democratici riuscirono a far approvare la grande riforma sanitaria nota come "Obamacare" – ad oggi né democratici né repubblicani hanno avuto una maggioranza di 60 seggi in Senato. In teoria, la regola dei 60 voti dovrebbe– cosa che nella maggior parte dei casi è successa, ad esempio per sostenere i finanziamenti di governo ed esercito nell'ultimo decennio – ma i più critici sostengono che in realtàe blocchi ingiustamente le riforme necessarie. E il caso della legge sul diritto di voto sembra esserne l'esempio più evidente.