Addio all'assegno di assistenza: la stretta dell'Inps nei confronti delle persone con disabilità che lavorano

Discriminati perché lavorano. È questa la sorte che spetta alleche, solo, a prescindere dalla misura del reddito ricavato", si vedonodi cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971", pari a. La scelta è quindi tra il restare a casa, senza lavoro e poveri (perché non bastano certo poco meno di 300 euro al mese per poter vivere dignitosamente) o dover dipendere interamente dal proprio lavoro, con stipendi che arrivano ad un massimo da 400 euro al mese per non superare. A stabilirlo e renderlo noto è stata ladell'Inps,, lo scorso 14 ottobre: per le persone che hanno una("non grave") stop all'assegno mensile se si vogliono tenere il lavoretto. Un cortocircuito che rischia di lasciare ai margini migliaia di individui, impedendo di fatto loro dia meno di rinunciare ad un sostegno a cui hanno diritto. Nella nota vengono citate- una del 2018 e l'altra del 2019 - che hanno dato ragione all'avvocatura dell'Inps ricorrente contro sentenze di appello di invalidi privati dell'assegno: "Il mancato svolgimento di attività lavorativa è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale". In altre parole insomma, come abbiamo detto,. Una sorta di condanna all'inattività o alla povertà.aveva avviato il percorso, tutt'altro che concluso, per l'inclusione sociale degli invalidi nel nostro Paese, stabilendo (art.13) che(per coloro di cui stata accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%) fosse dovuto solo, qualora quindi fosse stato iscritto nelle liste speciali di collocamento, "per il tempo in cui tale condizione sussiste". Nelquesta legge ha subito una modifica, tanto che è stato sostituito il requisito dell'incollocazione con quello di. In sostanza, comunque, la persona non doveva lavorare. L'anno successivo è però intervenuta la stessa Inps dicendo che "rilevante". In parole povere: con un lavoro non stabile, con il quale non viene superata la soglia di reddito minimo personale (i famosi 4.931 euro all'anno), allora impiego e assegno. Quella che invece si legge nel messaggio dell'Inps degli scorsi giorni, quindi, appare come, che cancella 50 anni di lavoro sull'inclusione. Tanto che la prassi da adottare ora, oltre a richiedere necessariamenteper mettere le cose a posto, rischia di porsi in contrasto addirittura con, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Diverse associazioni nazionali, come– Federazione italiana delle associazioni delle persone con malattie rare (), hanno deciso di scrivere, per denunciare le pesanti conseguenze sociali che inevitabilmente esploderanno. "In precedenza – si legge nell'appello – secondo l'Inps per "inattività lavorativa"previsti per l'iscrizione alle liste di collocamento, che ammettono la possibilità di incassi da lavoro dipendente fino a 8.145 euro annui e di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo, quindi limiti ben più ampi., entro il limite di 4.931 euro annui senza perdere l’assegno.", denunciano le associazioni. "Si tratta di unaper più di una ragione - sostiene invece la sottosegretaria all'Economia(Leu) -. La grave invalidità di cui si parla non può comportare il; e nemmeno la condanna a una povertà, solo in parte alleviata dall’indennità che si riceve. Per non parlare dellaeconomica. Occorre intervenire immediatamente per correggere l’equivoco creato dalla norma del 1971 e ripristinare la compatibilità sino ad ora ammessa". Sullo stesso tono anche l'intervento della Cgil nazionale, che fa sapere tramite i responsabili per le politiche della previdenza e della disabilità,, che la novità dell'Inps "rischia di essere dirompente tra le migliaia di famiglie che si trovano ad affrontare quotidianamente problemi di salute e di invalidità. Si tratta di una, poiché vengono colpiti i più fragili, coloro che hanno già pagato duramente le conseguenze dell'emergenza sanitaria. Le attività di queste persone con disabilità sono attività terapeutiche o formative e con piccoli compensi, che difficilmente superano il tetto previsto. Togliere l'assegno di invalidità alle famiglie".