Amazon, il primo sindacato dei lavoratori nasce a New York. Il presidente Biden: "Contento"

Dalla battaglia di Chris Smalls alla nascita del primo sindacato di Amazon

Che cosa comporta per i dipendenti Amazon la nascita di un sindacato

Biden si dice "contento", Amazon è invece "delusa"

Anche in Alabama si combatte per il sindacato

A 27 anni dalla sua fondazione, a New York nasce ildi. Dopo anni di battaglie legali, quella che è avvenuta nello stabilimento diè una svolta storica tra le parti sociali Usa e il colosso dell'e-commerce. Gli 8mila dipendenti dello stabilimento - l'unico centro di smistamento di Amazon a New York - hanno espresso 2.654 voti a favore (2.131 contrari) per l'istituzione del sindacato, dando così vita alla. La portavoce di Joe Biden ha commentato la notizia: "Il presidente degli Stati Uniti èche i dipendenti possano essere ascoltati".Lo stabilimento di Staten Island, noto come JFK8, è l'unico centro di smistamento di Amazon a New York. E adesso può anche vantarsi di essere il primo ad aver sindacalizzato i suoi. La battaglia per creare il primo sindacato di Amazon è stata portata avanti da un gruppo di dipendenti, guidato da, ex impiegato licenziato nel 2020 per aver organizzato una protesta contro l'assenza di misure anti-Covid nello stabilimento della Grande mela. Per l'ex dipendente di Amazon, portare avanti la lotta per i diritti dei lavoratori non è stato affatto semplice. Come riporta la Cnbc, prima di arrivare al voto sulla nascita del sindaco, Amazon ha tappezzato le pareti del JFK8 con striscioni sui quali era stato scritto "Vota No". Ma non solo. Perché sempre secondo l'emittente televisiva statunitense, Amazon ha pure creatoa posta per chiedere di votare "no" all'Amazon Labour Union.Secondo la Cnbc, con l'istituzione del primo sindacato nello stabilimento di Staten Island, ora i dipendenti di Amazon potranno sfidare l'attuale modello di lavoro dell'azienda. Il sindacato potrà interrompere ilche Amazon esercita sui suoi dipendenti. E in particolare, potranno essere rivistidegli impiegati e le loroLa Casa Bianca plaude per la nascita del primo sindacato dei lavoratori di Amazon. La portavoce di, Jen Psaki, ha dichiarato che "il presidente è contento che i dipendenti possano essere ascoltati. È sempre stato un sostenitore del diritto dei lavoratori di organizzarsi per un lavoro migliore e una vita migliore. I lavoratori di Amazon hanno fatto la loro scelta", ha concluso la portavoce del presidente Biden. Tutt'altro che contenta è invece Amazon. Un portavoce del colosso dell'e-commerce ha infatti dichiarato che "dall'esito delle elezioni a Staten Island perché riteniamo che avere un rapporto diretto con l'azienda sia la cosa migliore per i nostri dipendenti. Siamo valutando le nostre opzioni, inclusa la presentazione di obiezioni basate sull'influenza inappropriata e indebita del National Labor Relations Board (il comitato che ha supervisionato il processo della nascita del sindacato, ndr), a cui noi e altri abbiamo assistito in queste elezioni".Anche a Beesemer, insi sta combattendo per la nascita di un sindacato. Tuttavia, un primo tentativo di sindacalizzazione sembra essere fallito dopo che i lavoratori del magazzino di Beesemer si sono espressi a maggioranza contro la creazione di un sindacato interno. L'esito delle elezioni però non è ancora definitivo. Adesso infatti si sta procedendo alla revisione dei voti, visto che la vittoria dei no ha di poco superato quella dei sì: 993 contro 875 voti. I risultati della revisione di queste elezioni saranno resi noti tra qualche giorno. Intanto però, i dipendenti del centro di smistamento in Alabama possono gioire per i colleghi di Staten Island, dove per la prima volta nei 27 anni di storia del colosso dell'e-commerce, è nato il primo sindacato dei lavoratori di Amazon.