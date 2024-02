Anche canapa e sex toys fra le merci che arriveranno a casa attraverso il quick commerce

Ilnon è solo cibo e bevande, le aspettative dei consumatori stanno cambiando e si aspettano di ricevere qualsiasi tipologia di prodotto a casa in meno di 3 ore. Compresi ie la. A cogliere il cambiamento nelle abitudini dei consumi degli italiani (e non solo) è Vado, la start up nata negli ultimi mesi del 2020 con sede a Torino, che in collaborazione con le app di delivery punta alla fornitura rapida 24/24 7 giorni su 7 ai clienti di tipologie di beni fino ad ora estranei dalle consegne istantanee (per lo più concventrate su cibi e bevande), come articoli di beauty, caricatori per smartphone, cibo per animali, oltre ai citati canapa e sex toys. Oltre al delivery, Vado si rivolge a realtà B2B che richiedono sia l’installazione diche l’implementazione del, ma anche ad aziende, avendo già il proprio, necessitano solo dell’installazione del software realizzato da Vado. ‘’Le aziende che si accostano al quick commerce, se non lo fanno in maniera strategica, rischiano di perdere molti soldi perché per farlo devono, oltre alle strutture e alla tecnologia, sostenere i costi di molto più personale da nei propri store fisici. Con Vado vogliamo creare una soluzione chee non solo, affinché possanonello stesso mercato’’ spiega, ceo di Vado.