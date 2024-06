Carrefour Italia ottiene la certificazione per la parità di genere: premiato l’impegno per i neo genitori e nel recruiting

Carrefour Italia ottiene la certificazione per la parità di genere. Un riconoscimento importantissimo per la sezione italiana del quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio al mondo, creato da Marcel Fournier e Louis Defforey.

La certificazione (secondo la UNI/PdR 125:2022, lo standard di riferimento che stabilisce i requisiti) è stata rilasciata dall'ente certificatore Bureau Veritas e attesta l'impegno dell’azienda nel promuovere l’uguaglianza di genere al suo interno e nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso. Grazie alle politiche adottate e implementate negli ultimi anni, Carrefour Italia, divenuta Società Benefit dal 2023 e da tempo attiva per favorire pari opportunità nei luoghi di lavoro, ha soddisfatto con successo i criteri previsti dal regolamento per ottenere il ‘bollino’ di qualità – per rimanere in gergo da supermercato – in merito alle politiche di genere nei suoi punti vendita e all’interno della società.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ottenuto la certificazione per la Parità di genere, un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo e che attesta il nostro impegno tangibile in questo ambito – dichiara Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia –. Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante ma non deve essere considerato un punto di arrivo. Attuare politiche di gender equality, infatti, è un dovere e una responsabilità per garantire equità e rispetto nell'organizzazione ma anche per avere un impatto positivo in termini di performance”, continua.

Le politiche sulla genitorialità

Nello specifico, nell’analisi di performance realizzata dall’ente, la catena di negozi è risultata particolarmente virtuosa per quanto riguarda le aree legate alla cultura e alla strategia aziendale, ai processi di selezione e valorizzazione delle risorse umane e alle politiche dedicate ai genitori . Nello specifico, le politiche per i neo papà e le neo mamme sono state valutate positivamente perché garantiscono un supporto (equo e non sbilanciato verso un genere rispetto a un altro) nella gestione delle responsabilità familiari e lavorative.

Tra queste, la nuova policy di genitorialità, che prevede un congedo retribuito doppio rispetto alla legge per il secondo genitore, un supporto psicologico dedicato, e un'integrazione economica dell'indennità di congedo parentale per tre mesi.

Parità di genere nel recruiting

Nell’indagine valutativa che ha poi portato alla certificazione inoltre, è stato certificato che l'azienda garantisce il massimo rispetto nei processi di gestione delle risorse umane in fase di recruiting, perseguendo la parità di genere durante la selezione e l’assunzione attraverso l'individuazione di una rosa di candidati paritetica uomo-donna, e nel corso della carriera dei dipendenti, attraverso programmi di formazione continua e di sviluppo professionale senza nessuna discriminazione di genere.

Cultura aziendale inclusiva

Carrefour Italia si è anche dimostrata particolarmente virtuosa per quanto riguarda le tematiche legate alla cultura interna, grazie alle attività di promozione di momenti formativi diretti a tutti i dipendenti, tra i quali corsi sull'utilizzo di un linguaggio inclusivo e sull'identificazione di comportamenti scorretti e abusi, che è possibile segnalare grazie ad un'apposita procedura, nonché un corso obbligatorio sulla parità di genere per tutta la popolazione aziendale. E' stato poi istituito un Comitato Guida per la Parità di Genere, che ha la responsabilità di fissare obiettivi e definire le relative azioni per colmare i gap, nonché di revisionare periodicamente i risultati ottenuti.