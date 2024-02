"Congedi parentali e incentivi al ritorno al lavoro per le mamme: passi avanti verso la parità di genere"

Aumentano i mesi di congedo per autonome e professioniste sotto gli 8mila Isee

Maternità: esonero contributivo per le donne che rientrano

Congedo di paternità: da 7 a 10 giorni obbligatori

Vediamo finalmente unapolitica tra il Pnrr, il Family Act, le riforme che andranno ad integrare il Pnrr e questa. Con questo investimento l’Italia dimostra di essersi incamminata in maniera chiara e netta verso la". La presidente del Global Thinking Foundation Claudia Segre, commenta a caldo la legge di bilancio per il 2022 approvata il 28 ottobre dal consiglio dei Ministri, che - tra i suoi 185 articoli che prevedono interventi per un valore complessivo di 30 miliardi di euro - in tema di parità di genere prevede: l’e laper alcune categorie die l’obbligatorio. "Una legge che - secondo Segre - trasversalmente risponde anche all’lanciata l’anno scorso a livello europeo dalla presidente della Commissione europeae dal Reform guidato da".Con la Legge di Bilancio 2022 la maternità per alcune lavoratrici sifacoltativi, che si aggiungono aigià previsti dalla legge. Un’estensione che non riguarda tutte le lavoratrici, ma soltanto le, le libere professioniste, le imprenditrici agricole, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa incaricate di vendita a domicilio, che non superino con il loro lavoro un reddito annuale di, "ricalibrato", come si legge nella legge "in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati". "La soglia-limite degli 8mila euro annuali – commenta Segre – serve per evitare che ci sia una sovrapposizione con altre misure, altre sovvenzioni già definite a favore delle donne dalle Regioni o dal Family Act. In più, è evidente che la norma miri particolarmente verso il, che è quello”.Per le lavoratrici che rientrano dalla maternità è inoltre previsto unai fini della. Alcune mamme lavoratrici, quindi, durante il primo anno di lavoro al rientro dalla maternità verseranno laprevidenziali richiesti. Ma, si legge nella norma: "L’di computo delle prestazioni pensionistiche resta". Nel dettaglio, il sostegno è rivolto alleche rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità obbligatorio, impiegate nel settore privato e dipendente. Guardando al testo, la legge riconosce "nella misura del cinquanta per cento l'del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro".Nella Legge di bilancio il congedo di paternità obbligatorio è stato portato, già attivi, ma. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia,, la scorsa settimana ha però annunciato che gradualmente il congedo per i papà dovrebbe arrivare a. La misura è già contenuta nel Family Act, attende il voto della Camera per poi passare al Senato e i tempi quindi non dovrebbero essere molto stretti. Tuttavia, con quest’annuncio la ministranella direzione di parificare realmente la responsabilità di uomini e donne in tema di genitorialità. "È un annuncio 'a tendere' che guarda verso l’, ma è anche un obiettivo ambizioso che deve fare i conti con un, fra il settore pubblico e privato e le condizioni di finanziabilità”, commenta la presidente. “Prima di guardare all’esempio spagnolo, che con una legge davvero progressista prevededi congedo di paternità, di cui le primetra i due genitori, l’Italia in un primo momento dovrà accontentarsi di prendere a esempio la, dove il congedo di paternità è stato appena portato, di cui i primi 7 obbligatori. Comunque, - conclude - le misure adottate dimostrano ladi lavorare sulla parità di genere e portare l’Italia in una dimensione civile più sviluppata".