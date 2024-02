Gucci rispetta e tutela le persone e il pianeta: la riduzione dell'impatto ambientale raggiunta con quattro anni di anticipo

I pilastri persone e pianeta

Gucci ha ricevuto il riconoscimento Best Workplaces 2020 in Italia per il secondo anno consecutivo ha istituito il Global Equity Board per integrare e rafforzare ulteriormente la diversità, l’equità e l’inclusione

Ha raggiunto il tetto del 57,4% di donne nel management a livello globale e il punteggio di 98/100 nell’indice Gender Parity Index 2020 in Francia

Ha raccolto più di 17,5 milioni di dollari per sostenere progetti di uguaglianza di genere e advocacy attraverso l’iniziativa Cmime for change, finanziando 442 progetti in 89 Paesi e supportando direttamente oltre 28.379 donne e ragazze in tutto il mondo nel 2020

Ha ricevuto il premio Welcome. Working for Refugee Integration da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nel 2020 per il secondo anno consecutivo

Ha donato oltre 2,5 milioni di euro per sostenere le iniziative di solidarietà per affrontare l’emergenza COVID-19, tra cui la promozione di un accesso equo ai vaccini a livello globale

Ha istituito il “Programma Sviluppo Filiere” con Intesa Sanpaolo per sostenere le piccole e medie imprese della filiera produttiva Gucci durante la pandemia, fornendo loro un rapido accesso a prestiti con condizioni agevolate, per un totale di oltre 200 milioni di euro di prestiti erogati da Intesa Sanpaolo al 31 dicembre 2020

Ha lanciato i programmi pluriennali Gucci Changemakers North America Impact Fund, del valore complessivo di 5 milioni di dollari, volto a promuovere il progresso sociale e la giustizia razziale in diverse comunità del Nord America e Gucci Changemakers North America Scholarship Program, programma di borse di studio da 1,5 milioni di dollari, per sostenere l’inclusione di giovani talenti che intendono entrare nel settore della moda e del lusso.

Il progetto Gucci École de l’Amour, lanciato nel 2018, per diffondere le competenze dell’artigianato di lusso - ha formato, dal 2018 ad oggi, 526 studenti artigiani che hanno preso parte ai diversi programmi

La maison ha quindi introdotto il Gucci Design Fellowship Programme, una collaborazione per fornire ai giovani designer di dieci scuole di moda internazionali un’esperienza pratica, facilitando al contempo lo scambio culturale.

I vantaggi per il pianeta

Dai risultati EP&L del 2020 si evidenzia una riduzione del 44% dell’impronta ambientale totale di Gucci e una diminuzione del 47% delle emissioni di gas serra nelle sue operazioni dirette e in tutta la catena di fornitura rispetto alla crescita (valori misurati facendo riferimento al 2015)

È stata raggiunta la Carbon Neutrality negli ambiti 1, 2 e 3 del Protocollo sui gas serra dal 2018

Raggiunto il 93% del consumo di energia rinnovabile in tutto il mondo (negozi, uffici, magazzini, fabbriche di proprietà di Gucci) nel 2020

Raggiunto il 95% di tracciabilità complessiva dei materiali

Creata la prima collezione circolare ‘Gucci Off The Grid’

Lanciato il nuovo Green Packaging sostenibile

Ottenuta la certificazione di sostenibilità ISO 20121 per gli eventi, incluse le sfilate di moda

Investito nella protezione e nel ripristino di oltre 1,9 milioni di ettari di foreste, mangrovie e biodiversità

Introdotto il nuovo Natural Climate Solutions Portfolio, che include nuove iniziative di agricoltura rigenerativa

Avviata la collaborazione con The Lion’s Share Fund per proteggere la fauna e gli habitat in pericolobiettivo – spiega Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci - è reperire materie prime provenienti da agricoltura rigenerativa per le nostre collezioni a partire dalla nostra filiera; per questo, stiamo sostenendo progetti che coinvolgono agricoltori in diverse parti del mondo aiutandoli ad adottare pratiche in grado di ripristinare la natura, invece di impoverirla. È così che la moda deve procedere”.

Il futuro per le persone

La pandemia e i fermenti del mondo

ha superato con successo gli obiettivi di riduzione della propria impronta ecologica fissati per il 2025, grazie una riduzione del 44% degli impatti ambientali (valori misurati facendo riferimento al 2015). Il trend testimonia un percorso di riduzione continua, anno dopo anno, a partire dal 2015. Nel 2020 Gucci ha fatto segnare una riduzione del 16% delle emissioni di gas serra e una riduzione del 8% degli impatti ambientali totali rispetto al 2019. I dati emergono dal primo Impact Report della maison della moda, a un anno dal lancio delle nuove piattaforme digitali del progetto. L'Impact Report riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese per generare un cambiamento positivo per le persone e per il Pianeta. Include inoltre i risultati del conto economico ambientale, Environmental Profit and Loss per il 2020.

“Nel corso dell’ultimo anno – spiega Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, commentando gli esiti dell’Impact fund - tutti noi abbiamo vissuto un momento decisivo per la nostra generazione, e sono orgoglioso della mobilitazione compatta dell’intera comunità globale di Gucci. Siamo rimasti fedeli ai nostri valori, condivisi durante la pandemia e abbiamo sostenuto i nostri dipendenti, i nostri fornitori, i nostri clienti, le nostre comunità locali, gli operatori sanitari e le organizzazioni mediche di tutto il mondo. Al di là dei numerosi eventi che hanno toccato le nostre comunità e la comunità globale in generale, c’è un messaggio che prevale: abbiamo l’opportunità di cambiare e migliorare le cose. Questo messaggio è stato amplificato dal movimento Black Lives Matter e dalla campagna #StopAsianHate a favore della giustizia sociale e razziale. Il settore della moda deve creare una nuova proposta di valore, che includa persone e natura. Questo è il motivo per cui nel 2018 abbiamo lanciato Gucci Equilibrium: per mettere in evidenza questo equilibrio olistico tra le persone e il pianeta. È il nostro impegno per il cambiamento".

"Festeggiamo un secolo guardando al prossimo"

“Quest’anno Gucci festeggia il suo centesimo anniversario, e mentrecontinuiamo a. La nostra innata capacità e la nostra fiducia nella creatività e nel cambiamento ci aiuteranno a portate avanti, far evolvere e rinnovare costantemente il nostro impegno verso la sostenibilità, fino al 2021 e oltre – conclude il presidente e ceo di Gucci - Ogni giorno è un passo avanti, un passo nella giusta direzione per costruire un futuro più sostenibile, equo e giusto per tutti, dove le”.