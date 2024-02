Idrogeno verde, frontiera sostenibile dell'energia. In Puglia il centro più importante d'Europa

Ideale per il trasporto pesante, non per le auto

Tre impianti e rete del gas

La Puglia potrebbe diventare in breve tempo il cluster più avanzato in Europa nella produzione dell’. E questo grazie al progetto per produrre idrogeno verde traNello specifico il progetto che vede come partner Edison, Snam, Saipem e Alboran, ha l’obiettivo di contribuire ad accelerare la strategia di, aumentando la quota di idrogeno verde nel mix energetico nazionale in modo da raggiungere i target italiani ed europeidiPer fare questo Edison e Snamfirmato un Memorandum of Understanding (MoU) insieme a Saipem e Alboran Hydrogen, che già avevano sottoscritto un accordo di collaborazione lo scorso gennaio, per lo sviluppo congiunto del progetto, una delle prime iniziative per la produzione e il trasporto di idrogeno verde su larga scala in Italia. L’idrogenoesattamente una, bensì quello che viene chiamato un, cioè un mezzo che consente ldell’energia che può poi venire erogata in altre forme, come l’elettricità o la combustione. E a certe condizioni che dipendono dal modo in cui viene prodotto, l’idrogeno può rappresentare una soluzione energetica sostenibile e può andare adche hanno unsull’ambiente. A patto appunto che, come nel caso dell’idrogeno verde che è la variante green dell'idrogeno, prodotta ad impatto ambientale zero mediante l'elettrolisi dell'acqua (il processo che consente di trasformare l'energia elettrica nell'energia chimica dell’idrogeno, attraverso una reazione all’interno di celle elettrolitiche, in cui viene versata una soluzione acquosa) alimentata da energie provenienti da fonti rinnovabili come il fotovoltaico.L’idrogeno è una soluzionecomedove assieme ai biocarburanti potrebbe andare a. È promettente anche per alcuni settori dell’industria pesante come la, dove andrebbe aattualmente utilizzato. Meno promettente invece è l’idrogeno per idall’automobile in giù fino alla bicicletta, in quanto l’si sta dimostrando, tra quelle green, la soluzione di gran lunga più competitiva e difficilmente sostituibile. Allo stesso modo non sembrerebbe vantaggioso in termini di impatto ambientale pensare a un utilizzo dell’idrogeno per il riscaldamento degli edifici, nonostante si stia discutendo di un utilizzo della rete del gas come infrastruttura in cui miscelare una percentuale di idrogeno.La Puglia Green Hydrogen Valley si propone di realizzaredi idrogeno verde per una capacità complessiva di 220 MW ed alimentati da una produzione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW. Si stima che, una volta a regime, i tre impianti siano in grado di produrre fino a circadi idrogeno rinnovabile all’anno. L’idrogeno verde prodotto in Puglia sarà destinato principalmente all’utilizzo da parte delle, anche attraverso l’iniezione – o blending – dell’ilocale di Snam e/o impiegato per la mobilità sostenibile. Dei tre impianti previsti, il progetto diha già avviato l’iter autorizzativo e prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatori con una capacità di 60 MW alimentati da un dedicato campo fotovoltaico. L’intero progetto Puglia Green Hydrogen Valley consentirà di valorizzare e coinvolgere importanti realtà regionali, tra cui l’Acquedotto Pugliese, le Ferrovie Appulo Lucane, i Distretti tecnologici e produttivi pugliesi, il Politecnico di Bari, l’Università di Bari, di Foggia e del Salento. Inoltre, si prevedono investimenti in ricerca e sviluppo che favorirebbero la nascita e lo sviluppo di competenze e di una filiera produttiva in Puglia dedicata all’industria dell’idrogeno. L’intesa raggiunta costituisce una tappa fondamentale per, creando nuove opportunità in termini di occupazione e competenze.