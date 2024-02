Il Papa dona 200mila euro agli sfollati nelle Filippine e ai migranti tra Bielorussia e Polonia

La situazione, in molti contesti del pianeta, per migliaia e migliaia di persone è veramente drammatica. Un esempio sono i circache, secondo le Nazioni Unite, sono stati colpiti in queste settimane dal, che ha causato ingenti danni materiali oltre che centinaia di morti. Ne sanno qualcosa ancheda ormai mesi, che nel cercare di sfuggire a condizioni di vita terribili, dalle guerre, dalla fame, si trovano ad affrontare muri ben più spessi di quelli materiali, quelli dell'odio, dell'intolleranza, ma anche del freddo, che sta mietendo molte, troppe vittime. Per questoche saranno inviati, mediante il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, a sostegno delle popolazioni coinvolte in queste due drammatiche vicende. Il pontefice vuole quindi fornire un aiuto concreto alle vittime, facendo la sua parte in una lotta, o meglio due, che coinvolge inevitabilmente gran parte dell'umanità. In particolare il primo contributo servirà per il soccorso alle popolazioni delle Filippine, raggiunte con "straordinaria veemenza" dal tifone Rai. La somma verrà inviata allagrazie anche alla collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle Filippine, e sarà destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamità per essere impiegata in"Essa vuol essere un'immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti, manifestato a margine dell'Angelus in Piazza San Pietro, domenica 19 dicembre 2021, con l'invocazione della protezione della Madonna", si legge in una nota del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Questo contributo a favore dell'amata popolazione filippina, che Bergoglio ha visitato nel, fa parte degli aiuti che si stanno prontamente attivando in tutta la Chiesa cattolica e che coinvolgono, oltre a varie Conferenze episcopali, numerosi organismi di carità.L'altro sostegno papale, sempre di 100 mila euro, andrà in favore dei gruppi di migranti, che provengono, bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia. Migliaia di persone, famiglie, bambini, stanno pagano il prezzo più alto delle politiche autoritarie del premier Lukashenko,. La somma stanziata dal Papa sarà anche stanziata in aiuto alla Caritas Polska, "per affrontare l'emergenza migratoria al confine fra i due paesi, dovuta alla situazione di". Per provare a dire basta a questa assurda e drammatica situazione, una volta per tutte, anche attraverso uno dei Capi di Stato più autorevoli e influenti in tutto il mondo. Tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con gli effetti del clima, più o meno condizionati dai cambiamenti provocati dall'azione umana. E ognuno di noi, almeno una volta nella propria vita, inevitabilmente, si è imbattuto in persone provenienti da un altro Paese, magari da un contesto di disagio, di guerra, di povertà.fanno ormai parte del nostro vivere quotidiano e anche se siamo fortunati da non viverne direttamente gli effettie ignorare chi, ogni giorno, a causa di questi fenomeni rischia la vita.