In Italia una donna su due si sente chiedere al colloquio di lavoro: "Ha figli o ha intenzione di farli?"

Gender gap e disparità salariale, la situazione delle aziende in Italia

". Inpiù disi sente ancora rivolgere questa domanda al. È quanto emerge dal report "Parità di genere & Leadership al femminile" pubblicato a marzo 2022 da Ey e SWG. I dati non sono affatto incoraggianti: circa il 30% delle lavoratrici tra i 30 e i 50 anni ritiene che la propria posizione professionale non sia in linea con le proprie competenze e aspettative. Il 36% non ritiene adeguatamente valorizzate le proprie competenze e oltre il 40% ritiene inadeguata la propria retribuzione. Tutto ciò in un contesto in cui la metà delle intervistate ritiene presente uno. L'indagine Ey-SWG è stata condotta su tre target di riferimento: 514 donne lavoratrici con età compresa tra i 30 e i 50 anni; 104 donne impiegate come manager, dirigenti e imprenditrici; 103 uomini impiegati come manager, dirigenti e imprenditori.Dalla ricerca emerge che, tanto nella percezione delle lavoratrici quanto in quella delle e dei dirigenti (donne e uomini), in oltre la metà delle imprese i ruoli dirigenziali continuano a parlare principalmente al maschile e anche laddove hanno acquisito ruoli dirigenziali, le donne si trovano a gestirerispetto ai colleghi maschi. Pur a fronte di una situazione fortemente sbilanciata verso una leadership maschile, i tre quarti dei dirigenti intervistati ritengono chedal punto di vista del genere sia. Gli ostacoli principali restano quelli legati alla(per il 46% delle lavoratrici) e la(per il 48% delle lavoratrici).Nella percezione delle lavoratrici e dei dirigenti intervistati sono ancora poche le aziende che si sono dotate di una reale struttura organizzativa per ridurre le differenze di genere:una struttura che si occupi dell' inclusione delle donne ; e solo il 21% ne prevede l'adozione nei prossimi anni. A mancare sono soprattutto le strutture in grado di aiutare ama anche sistemi organizzati di misurazione del gender gap (nel 70% delle aziende attualmente non è previsto un sistema di monitoraggio dei progressi per raggiungere la parità di genere). Quando si parla dinel trattamento di uomini e donne il percepito appare spesso molto distante: donne e uomini sono trattati con equità secondo il 76% dei dirigenti uomini, contro il 50% delle dirigenti donne. Una differenza dunque di oltre 20 punti percentuali. Altro problema è la capacità delle aziende di promuovere: per il 38% delle manager viene promossa la formazione e la crescita professionale delle donne, contro il 57% dei dirigenti uomini.L'obiettivo di raggiungerenei ruoli dirigenziali non appare facile da raggiungere nel breve periodo: per il 16% delle dirigenti donne intervistate sarà irraggiungibile, mentre. L'ingaggio diretto a questo riguardo di uomini e donne appare piuttosto diverso, con una maggiore tendenza dei dirigenti uomini a lasciare che le cose si compiano secondo il loro corso, senza intervenire direttamente. Per il 49% dei dirigenti uomini, infatti, la promozione di più donne in posizione di leadership è un impegno da assumersi, ma non una priorità e per il 31% degli stessi è qualcosa che avviene naturalmente ma sulla quale non si devono fare particolari azioni.