L'attrice Daniela Poggi a "Parole di Economia e Finanza 5.0"

Il podcast di Global Thinking Foundation, in una serie di puntate, ha l'obiettivo di sensibilizzare verso l’educazione finanziaria e a sottolineare l’importanza di acquisire maggiore consapevolezza in questo ambito per il raggiungimento di una propria indipendenza economica.

stato distribuito in oltre 150mila copie cartacee sino al 2019 e dal 2020 distribuito online, sempre fruibile gratuitamente da app e sito, in italiano ed inglese.

La viva voce di una delle attrici e autrici teatrali italiane più amate,, anima una nuova puntata - la quarta - del podcast di Global Thinking Foundation “”. Una puntata dedicata alche ci parla di buone pratiche ma anche di come destreggiarsi quando il lavoro ti porta ad affrontare entrate irregolari e non periodiche, mettendo a dura prova la propria pianificazione finanziaria.“Lavorare per tappe, gestendo nel tempo, con sensibilità e amore verso noi stesse” diventa quindi un messaggio fondamentale per invitare le ragazze ad intraprendere un percorso diproprio fatta di scelte e di coraggio. Una visione del denaro che dimostra un approccio responsabile e lungimirante, che guarda alla qualità del lavoro – prima che ai soldi – come obiettivo. I consigli di Daniela Poggi, anche nell’affrontare l’attuale situazione di, ci permettono di comprendere che l’educazione finanziaria non è fatta di nozioni tecniche ma di competenze fondamentali che fanno di ognuno di noi un soggetto economico attento, consapevole anche nel fare rinunce e gestire la rabbia dei momenti di sconforto, per uscirne più forti e più sereni anche “economicamente”.Unaed è ben salda nella sua denuncia su una speculazione dei prezzi che vorrebbe limitarci e che invece fa scaturire maggiori energie per trovare soluzioni sempre di qualità con una maggiore consapevolezza sul bilanciamento delle proprie risorse economiche.Un bellissimo contributo di concretezza, da riascoltare più volte, anche in attesa di seguire l'attrice nel suo nuovo tour con “" sempre in collaborazione con GLT Foundation . In esso ribadisce l’importanza deldi fronte ad un’attualità fatta di dialogo costruttivo, di ascolto su temi che vanno dalla violenza di genere a quella economica , dove quest’ultima trae proprio dall’educazione finanziaria una delle armi di prevenzione più importanti.Il Glossario di Educazione Finanziaria “Parole di Economia e Finanza”, giunto alla sua quarta edizione nel 2022, è nato invece nell’ottobre del 2016 dall’esigenza di creare un supporto al dibattito sull’dei programmi di alfabetizzazione finanziaria, e sulla cosiddetta “financial inclusion”.L’intento, in questo caso, è di offrire un mezzo esplicativo, non solo sui temi contemporanei, ma anche sulla storia dell’economia, sulle banche e sugli investimenti, approfondendo e contestualizzando oltre 350 vocaboli nella realtà quotidiana, riordinando i concetti e aiutando a definire le parti più tecniche. È stata così formata unasu tutti i temi finanziari, al fine di promuovere una cultura di cittadinanza economica tra docenti, studenti, famiglie e risparmiatori. INell'ultima versione è stato ulteriormente aggiornata tutta la sezione previdenziale e assicurativa, dove non manca una spiegazione dettagliata sul meccanismo di funzionamento dei derivati di credito, e senza tralasciare le novità sulla normativa che tutela i risparmiatori e gli investitori.