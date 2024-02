Lavoro: riunioni, e-mail e call fanno "perdere" due giorni alla settimana

Il tempo ‘perso’

Il 'peso' delle riunioni

L’aiuto dall’intelligenza artificiale

Riunioni, e-mail e call fanno perdere due giorni alla settimana. A misurare ilè una recente analisi didedicata ai cosiddetti digital debts, lo scotto in versione digitale dell’essere sempre connessi. Il ritmo del lavoro è aumentato in modo esponenziale , insieme alla mole di dati, informazioni e comunicazioni sempre intense. Una cui, però, c’è una soluzione: la tecnologia.Secondo Microsoft, infatti, l’intelligenza artificiale (IA) può aiutare il lavoratore (e di riflesso le aziende) a ‘recuperare’ il tempo che oggi viene impiegato (ovvero disperso) nel flusso di comunicazioni con colleghi e superiori. “Una nuova generazione di IA eliminerà” sostiene, presidente e Ceo di Microsoft. “C’è un’enorme opportunità per gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutare ad alleviare il debito digitale, sviluppare l'attitudine all'IA e responsabilizzare i dipendenti” aggiunge. L'indagine di Microsoft sottolinea come un quarto degli utenti più attivi sulle sue app trascorra in mediaalla settimana leggendo e scrivendo e-mail e almenopartecipando a riunioni. Un lavoro nel lavoro che porta milioni di persone ad avere lanella propria attività. Non a caso il 68% degli intervistati spiega dila mancanza di tempo da dedicare al 100% al lavoro senza distrazioni. E il 62% degli intervistati afferma di averea causa del troppo tempo dedicato alla ricerca di informazioni durante la giornata lavorativa.Secondo il rapporto, poi, il dipendente medio trascorre ilutilizzando i software per l’ufficio per comunicare: riunioni, e-mail, chat. Il resto del tempo viene utilizzato per la creazione di fogli di calcolo o la stesura di presentazioni o per pianificare le attività. Resta, quindi, pochissimo tempo per lo sviluppo di idee e per ilDalla ricerca emerge, poi che la qualità delle riunioni è considerata. Per il 58% degli intervistati nellei è difficile avere un confronto schietto sugli argomenti, per il 57% è difficile stare al passo se si partecipa con qualche minuto di ritardo mentre per ilgli obiettivi del meeting. Oltre al fatto che non è semplice riassumere quello che viene detto neiche sono triplicati da febbraio 2020 (192%). Un lavoratore su 3 pensa, poi, che la propria presenza durante le riunioni non sia fondamentale. Prevale però il fattore Fomo (fear of missing out) ovveroo di non sembrare “sul pezzo” agli occhi di colleghi e superiori.L’ intelligenza artificiale viene vista come un’arma a doppio taglio. Ma sorprendentemente i dati dicono che i dipendenti sono più desiderosi che l'IA li aiuti adi quanto temono la perdita del posto di lavoro. I dati parlano chiaro: il 49% delle persone afferma di essereche l'IA sostituirà il proprio lavoro, mentre il 70%per ridurre i propri carichi.Non solo 3 persone su 4 dichiarano che si sentirebbero a proprio agio nell'usare l'IA per attività amministrative (76%), ma la maggior parte dei dipendenti ha anche affermato che si sentirebbe a proprio agio nell'usarla per(79%) e persino creativi (73%). Le persone cercano nell’intelligenza artificialenel trovare le informazioni e le risposte giuste di cui hanno bisogno (86%), nel riassumere le riunioni e le attività (80%) e nel pianificare la giornata (77%). Secondo Microsoft, l’intelligenza artificiale è pronta ail peso del lavoro e ha un grande potenziale per liberare le persone dal debito digitale e alimentare l'innovazione. Ma l'intelligenza artificiale non si limiterà a "aggiustare" il lavoro, ma creerà un modo di lavorare completamente nuovo. E, quindi, servirà una debitaper tutti i dipendenti, oltre che per i capi.