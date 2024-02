L'ostello ecosostenibile nasce in un immobile confiscato in Calabria. "Etica, ecologia, mutualismo"

Prima la 'ndrangheta,un. Capita in una delle zone più ‘difficili’ del nostro Paese, nella Locride, dove l’associazione Goel, che da anni opera inper favorire il processo di rivalutazione e crescita del territorio ha promosso la creazione di un Eco-ostello :(divisi in stanze triple), illuminazioneed energia, riscaldamento solare, cosmetici e detersivi, biancheriae carta, colazione. Il tutto attraverso prodotti forniti da cooperative sociali che fanno parte della rete Goel. In ogni stanza inoltre è presente un, mentre nelle aree comuni sono presenti video-proiettori, smart tv, postazioni pc e unaper eventuali presentazioni. Il tutto a un chilometro e mezzo dallaIl rinnovo è stato permesso anche dalla collaborazione con lae la, a loro volta da anni impegnate nel riscatto territoriale e sociale. Goel è una rete di persone che decidono di opporsi attivamente alla. Raccoglie 12, 2, 2, unae 29prevalentemente agricole, oltre che professionisti e volontari singoli. Le sue attività variano dalle strutture sanitarie per persone con malattie mentali alle comunità di accoglienza di bambini e adolescenti con percorsi di devianza. Si occupa anche di accoglienza ed integrazione dinon accompagnati e richiedenti asilo politico. Il percorso per arrivare all’apertura della struttura è sato tutt’altro che semplice. Il bene,nel 2005, era stato ristrutturato dal Comune di Locri (Reggio Calabria) grazie a dei fondi del Pon sicurezza. Conclusi i lavori, nell’aprile 2016 l’amministrazione era pronta a consegnare la struttura ricettiva ad un ente non-profit a titolo gratuito. Peccato, però, che (stranamente?). Forse per il timore di ritorsioni da parte dei clan. Nonostante ciò, ad ottobre dello stesso anno è stata ripresentata la gara. A vincere questa volta l’associazione Goel che man mano ha trasformato la struttura in una tappa deiproposti alle scuole del centro-nord, anche attraverso le attività del tour operator “I viaggi di Goel”. Un impegno che ha portato il Ministero istruzione e università e la Commissione parlamentare antimafia, nel 2020, ad inserire l’Ostello Locride tra le strutture del progetto “”. “Un ostello non basta. Bisogna trasformare il luogo simbolo delle brutture della criminalità in un esempio di bellezza e innovazione al passo coi tempi. Per questo, a cinque anni di distanza dall’acquisizione della struttura da parte di Goel, questa diventa qualcosa di diverso attraverso l’ulteriore. L’obiettivo è diventarein un mondo che sempre di più si sta muovendo verso la green economy e il turismo responsabile” dice, presidente di Goel. Che spiega “lo abbiamo chiamatoperché chi accoglieremo si potrà calare nel progetto di cambiamento che Goel vuole costruire per la Locride e la Calabria intera: un futuro luminoso, fatto di".