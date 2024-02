Patente del cibo contro i salari "in base alla razza", i ricatti e le angherie nella filiera alimentare

Bastonate per un colpo di tosse

"Così in tutta Italia e non solo nei campi"

"Ci raccontano storie da brividi"

"Ministro Patuanelli, indossi gli stivali"

In Piemonte, fra i lunghi filari di alberi da frutta delle campagne di Pinerolo,a seconda del: “se sei un raccoglitorese sei un raccoglitore”. Caporalato e razzismo stavolta bussano al cuore del Nord-Italia e lo fanno proponendo dei ‘contratti’ che cambiano i loro termini in base alla provenienza o, nell’immaginario di coloro che li propongono, alla ‘’ del lavoratore. A denunciare questo “contratto della vergogna” è la Federazione Lavoratori dell’agroindustria, che - attraversando in pulmino bianco le campagne piemontesi per ascoltare i raccoglitori – ha raccolto la testimonianza di un lavoratore proveniente dal centro Africa. “Mi pagavano sei euro l’ora perché sono nero. Aiche lavoravano con me,non importa, ne davano sette. Così me ne sono andato”, ha dichiarato il 31 agosto l’uomo ai sindacalisti di Pinerolo, aggiungendo di aver trovato lavoro da un altro produttore, dove, invece “mi trattano bene”.Tra iche in Piemonte lavorano come raccoglitori o braccianti, si nascondono altre storie di razzismo e di sfruttamento. Come quella recente di un ragazzoarrivato in Italia con la speranza di riscattarsi e divenuto alla prima occasione uno schiavo nel braccio del caporalato. “Era stato assunto con un contratto perma ne lavorava il doppio. Il datore di lavoro gli aveva trovato una casa a dieci minuti di bici ma gli, racconta Teresa Bovino, coordinatrice regionale del progetto ‘” Flai Cgil. “Cominciava. Quando ha chiesto la busta paga gli è stato risposto che a lui non serviva. Quando qualcuno andava in cascina lui doveva. Quando un colpo di tosse ha tradito la sua presenza sono arrivate le”, conclude. “Le vittime sono sempre i più deboli – fa osservare Andrea Ferrato, responsabile della Camera del lavoro di Pinerolo, intervistato da La Stampa sulla vicenda – un tempo erano i giovani, gli studenti a raccogliere la frutta, oggi sono tanti migranti che si spostano dal Nord al Sud e viceversa: oggi lee fra un poco saranno”.Il presidente della Lega Braccianti,, sottolinea che non si tratta di un caso isolato: “Non è limitato né al Piemonte, né all’agricoltura”, dichiara. “È l’ad avere. Tutti noi teniamo al fatto che il cibo sia un fiore all’occhiello di questo Paese, ma il presupposto deve essere avere una dimensione etica della filiera, dal raccolto nei campi alla grande distribuzione, fino ai rider”. Secondo il presidente, le mancanze più gravi riscontrate fra i braccianti che lavorano in Italia riguardano, ledei lavoratori, le dichiarazioni dellee l’. “Ma la lista potrebbe essere ancora lunga”, prosegue Soumahoro, annunciando che “stiamo aprendo degli sportelli itineranti della Lega Braccianti per alfabetizzare i lavoratori rispetto ai loro diritti socio-sindacali”.Soumahoro spiega che si trovano lavoratori "che a fronte di 20 giorni di lavoro effettuati si ritrovano 3 o 4 giornate dichiarate all’Inps. Questo vuol dire che non avranno i requisiti per chiedere la disoccupazione agricola. Eppure, a fronte delle, ne fanno ile con una”. Oltre a un discorso razziale, informa sempre il presidente della Lega Braccianti: “Le. E se poi un africano cerca una casa, spesso finisce in un tugurio senza acqua potabile, concesso dal datore di lavoro che decurta dalla busta paga l’affitto, come succede in Piemonte a Canelli, sito patrimonio Unesco per il suo vino”.Per Soumahoro, la soluzione alla piaga del caporalato resta “”, che contenga una serie di informazioni: dall’alledei lavoratori. “Si deve avere una visione olistica del problema. In, ad esempio, ci sono quintali di pomodori cheper terra, perché anche ihanno condizioni di paga misere. Il nostro invito al ministro dell’Agricoltura Patuanelli è di mettersi gli stivali e venire ad ascoltare la miseria dei braccianti e la preoccupazione dei contadini, che vogliono unama si trovanodalla grande distribuzione organizzata”. Da troppo tempo secondo la Lega Braccianti: “ildall’abbrutimento, dallo sfruttamento, dall’immiserimento e dall’ingiustizia che accompagna il cibo, ipotecandone la qualità etica, lungo la filiera agricola”. Per questo l’associazione ha lanciato una(che da maggio ha già superato le 155mile firme) rivolta al presidente del consiglio Draghi per chiedere: unindipendentemente dalla; una regolarizzazione per uscire dall’invisibilità; la possibilità di usufruire didecorosi e infine unpubblico per garantire ai consumatori un cibo sano e per tutelare il lavoro dei braccianti e quello dei contadini e agricoltori.