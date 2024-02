Sempre più carte e meno contanti. Ma in Svezia insorgono poveri, esclusi ed emarginati

Contante o carte?? Un dibattito molto caldo prima della pandemia covid, che i mesi di lockdown hanno affievolito, e che con il ritorno ad una (parvenza di) normalità sta infine ripartendo in tutta la sua attualità. Con un dato in più, in parte inatteso: durante la pandemia la frequenza deiè sì aumentata in tutta l’Eurozona - anche perché è una forma che garantisce uno scambioe quindi più indicato per prevenire possibilità di- ma i pagamenti in contanti risultano ancora ampiamente maggioritari, così come lo erano prima del covid. Per farla breve, il denaro liquido continua ad essere percepito dalle persone come un, disponibile facilmente, e di giorno in giorno. Negli ultimi due anni la tendenza alla crescita dei pagamenti digitali è stata in ogni caso evidente e costante, e molti consumatori sono stati incoraggiati a pagare con la carta, anche in virtù dell’investimento massiccio in termini difatte dalle Banche e dai Governi, il ricorso ai pagamenti digitali è aumentato costantemente. Le prime hanno agito nell’interesse didi gestione, e alla possibilità di sviluppare più applicazioni online e quindile proprie attività economiche. I Governi, da parte loro, sono stati attratti sia dalla possibilità di implementare il processo generale didel Paese, sia dalla convinzione che usare meno contante permetta di contrastare meglio l’, ildi denaro e le attività. Inoltre, per quanto anche i pagamenti digitali comportano dellecome l’affitto di un terminal e pagare una commissione su ogni transazione, gestire i contanti è particolarmente costoso: stampare, trasportare, accumulare, verificare l’originalità delleper banche e commercianti. Tuttavia, secondo i dati provenienti dalla Banca di Francia e da due sondaggi della Banca centrale europea, uno del 2016 e uno del 2019 che si riferiscono aleffettuati e non al loro valore, ancora ben oltre ildei pagamenti (79% nel 2016, 73% nel 2019) sono effettuati. Segno che le resistenze alla digitalizzazione sono molto più forti di quanto ci si sarebbe probabilmente aspettato. Nella maggior parte dei paesi dell’Eurozona, più della metà dei pagamenti effettuati sono ancora in contanti (). Nella classifica europea deisvettano idove solo ildei pagamenti avviene in contante. Di contro laè il paese europeo con la maggiore quota di pagamenti effettuati in denaro liquido (). In totale sono solodell’Eurozona in cui la quota di pagamenti in contanti è inferiore al 50%: Lussemburgo (23%), Francia (25%), Finlandia (27%), Belgio (33%) Estosnia (41%). Inle transazioni in denaro contante e quelle fatte con le carte si equivalgono (51% a vantaggio delle prime). Ined ini pagamenti in contante sono il 63%, inil 62, ined inil 58. Mentre il processo di digitalizzazione dei pagamenti procede, ma non a ritmo così sostenuto come si prevedeva, crescono infine anche le perplessità rispetto all’abolizione dei contanti. Le persone più vulnerabili infatti possono avere difficoltà ad accedere ai metodi di pagamento digitali. Un aspetto che in, dove l’uso del contante è praticamente scomparso, ha dato vita al, nato dal dissenso nei confronti dell’implementazione di una società(senza contanti). Una protesta che fa leva proprio sull’per quella parte di popolazione che versa in condizioni didi cittadini svedesi non hanno accesso a servizi di bancomat. La battaglia è ancora in corso, dunque. E non è detto che alla fine iltanto presto dai nostri orizzonti.