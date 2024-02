Uova solo da galline senza gabbie: i big della ristorazione per la transizione cage free

Cage free:! Yum! Brands, l’azienda più grande al mondo nel campo della ristorazione con le sue 50 mila sedi nel mondo e i suoi brand Kentucky Fried Chicken (Kfc), Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger, ha pubblicato un impegno aentro il 2026 per la maggior parte delle sue sedi, ed entro il 2030 su scala globale.La transizioneera già stata realizzata in proprio dal marchio Taco Bell, che aveva adottato una rigida procedura volta ad escludere dalle proprie produzioni leprovenienti da allevamenti in gabbia anche in Europa. Il 26 agosto di quest’anno, inoltre, Yum! Brands aveva rilasciato una policy cage free per glie altri mercati leader. La campagna internazionale per ‘liberarsi dalle gabbie’ è stata guidata dalle organizzazioni che aderiscono alla Open Wing Alliance, una coalizione internazionale che lavora per ilancora confinati neglidi tutto il mondo. Gli attivisti di 77 importanti organizzazioni per la protezione degli animali in 63 paesi hanno unito le forze per chiedere un cambiamento concreto a Yum! Brands e portare così l’azienda a fare la propria parte per gli animali. Gli allevamenti in gabbia confinano le galline in, dove ogni individuo vive in unopari ad un. Spesso, parti del corpo degli animali rimangono impigliate nella gabbia, provocandoe grave perdita di piumaggio. Alcune galline, esauste o impossibilitate a muoversi, vengonodalle loro compagne. Eliminando i sistemi basati sulle gabbie, sidelle galline allevate per la produzione di uova. “Con questo impegno contro le gabbie, Yum! Brands e Kfc potranno fare la differenza nel ridurre la sofferenza die in tutto il mondo”, ha affermato Alice Trombetta, direttrice di. “Questa policy coinvolge alcune delle catene di fast food più importanti al mondo ed è evidente che la transizione a un mondo senza gabbie sta diventando il”. E la buona notizia è che, poiché ladei consumatori di uova cage-free continua a crescere, anche altre aziende globali leader del settore stanno abbandonando l’uso delle gabbie. Impegni internazionali sono stati presi da alcune delle più grandi aziende del mondo, tra cui Unilever, Nestlé, Aldi, Restaurant Group International, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Famous Brands, Costa Coffee e Barilla.