Vuoto a rendere, una pratica che fa bene all'ambiente e contrasta il rincaro delle materie prime

Il modello tedesco

In difesa dell’ ambiente e contro il caro energia. Su un doppio filone si muove ladelper le bottiglie di vetro, una pratica che in Italia era in voga negli anni Sessanta. Si trattava, in pratica, di un piccolo sovrapprezzo, di fatto undi poche lire, applicato al prezzo delle bevande che veniva restituito al cliente nel momento in cui riportava appunto il vetro al negoziante, un metodo poco impegnativo per garantire il riutilizzo delle bottiglie. Poi, però, con il boom economico e l'introduzione massiccia della plastica monouso, il sistema green è sparito. Oggi, sia per motivi ambientali sia per costi di produzione, sta di nuovo prendendo campo. Proprio in estateha rilanciato la bottiglia Uni multiuso prodotta nello stabilimento di Bari. Del resto, quella del vuoto a rendere rappresenta per Peroni una pratica consolidata avviata sin dalla sua nascita nel 1846, con i, ed affermatasi negli anni Sessanta, con l’adozione della, formato standard condiviso tra tutti i produttori di birra fino alla fine degli anni Settanta. Le bottiglie Uni si riconoscono facilmente grazie alla grafica, in cui spicca subito il(simbolo di sostenibilità), l’icona del riciclo e l’indicazione “”: tali bottiglie si possono riutilizzare fino a 18 volte.Al momento l’iniziativa di Peroni è a livello locale, limitata principalmente al territorio di, gestita in collaborazione con il distributore locale e che riguarda i marchi Peroni e Raffo, visto che solo lo stabilimento di Bari, dal 2019, è dotato di una nuovacostata 12 milioni di euro, in grado di produrre fino a, senza distinzione alcuna tra monouso e multiuso. “Effettuato, in primis, per ridurre le nostre emissioni di Co2 sensibilizzando i consumatori sui temi dell’economia circolare, l’investimento per la nuova linea potrebbe avere una portata strategica ancor più ampia mettendoci nelle condizioni di far fronte a esigenze assolutamente imprevedibili fino a pochi mesi fa” afferma, direttore relazioni esterne e istituzionali di Birra Peroni riferendosi al caro energia e al caro materie prime. La pratica del vuoto rendere delle bottiglie di Birra Peroni è disponibile da tempo anche nei, nei formati da 20 cl, 33 cl e 66 cl, così come il vuoto a rendere che riguarda i fusti.Anche un altro noto marchio della ‘bionda’, da qualche tempo, ha scelto la strada del vuoto a rendere. Si tratta dellacon la linea green di bottiglie. Queste sono contraddistinte dal tappo verde e la scritta “rispetto, riuso e impegno” presente nel collarino. L’iniziativa “” è destinata soprattutto ai bar e alla ristorazione ma è disponibile anche nei formati da 33 cl e 25 cl. Grazie a tale iniziativa è possibile riutilizzare la stessa bottiglia per. Stessa scelta l’hanno fatta anche alcuni marchi dell’. Ad esempio Frisia che propone bottiglie in vetro con tappi ined etichette ecologiche in carta certificata. Anchesi dimostra sensibile al tema utilizzando bottiglie di vetro, con vuoto a rendere, che possono esserefino a trenta volte.Se in Italia la pratica del vuoto è ancora poco utilizzata, in altri paesi Europei, per esempio in, sono diverse le iniziative che puntano al, tant'è che il sistema prevede che i vuoti a rendere possano essere trasformati in, cosi da incentivare i consumatori a promuovere questo forma di economia circolare. Inoltre, negli ultimi tempi – come riporta un articolo del “New York Times” - i produttori di birra tedeschi si siano trovati a fare i conti con rilevanti incrementi dei costi di produzione a causa dell’dell'energia elettrica e del gas, del rincaro dell’orzo e anche della carenza di bottiglie di vetro, il cui prezzo è aumentato dal momento che non vengono più prodotte in Ucraina e non possono essere importate da Russia e Bielorussia. Tuttavia, in Germania , si è già consolidato un sistema didi bottiglie usate per cui il consumatore viene invogliato ad aderire al vuoto a rendere semplicemente pagando unain più all'acquisto, che gli viene comunque restituita quando rende indietro la bottiglia.