A Macchiagodena è il libro che sceglie dove portarti in vacanza: regalane uno e vivrai il Molise pittoresco e slow

Non aprirà le porte dei viaggi intercontinentali come tra un po’ potrà fare il pass vaccinale allo studio dell'Ue, ma di sicuro, quest'estate,darà la possibilità di, e di essere per giunta ospitato gratis per qualche notte. L’iniziativa parte dal comune di Macchiagodena, pittoresco ed accogliente borgo in provincia di Isernia, issato su uno sprone di 859 metri da dove, in lontananza si può addirittura scorgere il mar Adriatico. Il progetto si chiama “Genius Loci” e partirà entro giugno con l'obiettivo di fare del paesino di 1756 (dati Istat) abitanti un punto di riferimento del. Lo slogan scelto è "". Come funziona? Semplice, si porta un volume (un romanzo, un saggio, una favola o un racconto bambini, una raccolta di poesie poco conta) e, grazie a un accordo tra il Comune e gli operatori turistici locali, nei prossimi mesi ci saranno stanze a disposizione in bed and breakfast e agriturismi. Basterà contattare l'amministrazione per conoscere date e posti disponibili. In tuttose si sceglie di fare la vacanza nei primi giorni della settimana,(venerdì sabato e domenica). Si parte dal 10 giugno fino al 15 dicembre.Una sola condizione, anzi due: una volta giunti al borgo, ildavanti al Castello, in Piazza Ottavio De Salvio, o nella piazzetta dedicata ai libri per bambini e ragazzi in via Garibaldi Est e il turista dovrà spiegare il motivo per cuie cosa lo ha spinto a visitare il paese. Al termine della vacanza, invece, andrannosull'esperienza vissuta nel borgo. Ricordi che poi finiranno in unin cui saranno messe insieme tutte le testimonianze raccolte. Va detto che Macchiagodena ha una sua specifica vocazione letteraria: nel suoha la sede nazionale del network “I borghi della lettura”. E, per uscire dalla crisi della pandemia, punta sul turismo sostenibile e di qualità. “Solitamente chi va in vacanza sceglie prima il posto e poi il libro da portare con sé, qui è” dice il sindaco. Intorno al libro e alla lettura si sono già sviluppati diversi progetti: le, duecon il book crossing per 8 mesi all’anno. E il progetto “”, recital itinerante che parte proprio da Macchiagodena e consiste nel recitare un canto della Divina Commedia in 100 paesi dello Stivale tra cui“Tutte le iniziative che facciamo nascono per scongiurare lo, il fatto che i giovani vanno via. Vogliamo far conoscere il nostro territorio, portare gente nel nostro paese e magari creare, in maniera indiretta, occupazione per far sì che i ragazzi rimangano nel comune o comunque in Molise” sottolinea Ciccone. “Noi siamo un piccolo borgo - conclude il sindaco- ma abbiamo tantissimo da offrire:: ci sono importanti siti archeologici legati alla cultura dei Sanniti, il mare è a 80 chilometri. E poi tanto cibo buono e tanta ospitalità. Insomma, una vacanza serena in unanche dal punto di vista del covid, perché qui ildal fatto che siamo 1800 in un territorio oltre 34 chilometri quadrati”