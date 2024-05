"Vi spiego perché non vorrei figli", e gli hater la seppelliscono di offese

È stata offesa e insultata perché su Tik Tok ha difeso la sua decisione di non avere figli sottolineando l’importanza della possibilità di avere una scelta e una libertà. E soprattutto di prendere certe decisioni senza dover subire il giudizio della società. E’ accaduto alla influencer fiorentina Sara Innocenti, meglio conosciuta come @sarasflorence, che ha stilato un decalogo sul perché di bambini non ne vuole legittimamente sapere. Un video che segue un trend che parte dagli Stati Uniti, #childfree ovvero senza figli per scelta. Nel video spiega che a lei dicono sempre "vedrai che poi cambierai idea" e si chiede come mai a chi invece confessa di voler avere 3 o 4 figli nessuno dice mai una cosa del genere.

“Non c’è niente di male a non volere figli”

"Bisogna normalizzare l’idea che ci sono donne che per scelta e per ragioni ben precise decidono di non avere figli. Io con il mio video, che ho girato con ironia, non sto invitando le donne a non fare figli ma semplicemente parlo della possibilità di decidere in libertà senza pregiudizi e senza dover avere paura del giudizio comune" si sfoga.

Sara, che nella vita fa anche la guida turistica, elenca con fare scherzoso i motivi per cui all’età di 33 anni ha deciso di non avere figli: "Voglio pensare a me. La metterei più come un ‘non riesco a pensare manco a me figuriamoci a un figlio". Ma anche: "I figli sono costosi e credo che questa non abbia bisogno di spiegazioni". Nel decalogo poi si spazia dalla paura di un cambiamento fisico e del parto in sé alla pazienza che occorre fino al dover stravolgere la propria routine e rinunciare in un certo senso alla propria libertà".

Un video che in brevissimo tempo è diventato virale tra commenti di chi la sostiene, definendola coraggiosa e libera, e insulti e offese che non hanno risparmiato nemmeno i familiari. "Non mi aspettavo tanta cattiveria, c’è un tabù sulla questione dei figli, siamo donne e possiamo liberamente affermare di avere la facoltà di scelta, se avere o non avere figli – sottolinea -. Mi hanno detto che sono egoista, mi hanno insultata. Sia me che i miei genitori. In realtà nel mio video, che ripeto ho girato in maniera ironica, sono molto concreta: una donna che mette al mondo un figlio deve essere disposta a dover cambiare le proprie abitudini".

Sara ribadisce che non si sente ferita da chi ha un pensiero diverso dal suo "con tanti follower ho avuto un confronto sul tema" ma da chi l’ha etichettata a prescindere. A chi l’ha definita superficiale, invece, Sara risponde: "Io conosco i miei limiti e so quello che voglio, meglio sondare i propri dubbi che mettere al mondo i figli con leggerezza".