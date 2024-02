"Abbiamo lasciato i nostri Lego in Ucraina, aiutateci". Al piccolo Andrii arrivano decine di doni

In fuga dalla guerra

La passione per i Lego

L'appello su Facebook

I doni da tutto il mondo

Quandoalla fine di febbraio, con solo una piccola valigia di effetti personali essenziali. Non aveva altra scelta che lasciarsi alle spalle la sua preziosa collezione di. La sua storia è rimbalzata in questi giorni sui media internazionali, un gesto di beneficenza straordinario che riempie il cuore in un momento terribile come quello della guerra. Ne riportiamo la versione raccontata dal Washington Post.", ha detto suo padre, Igor Sidorov, che con due dei suoi quattro figli è partito in auto alla volta di Vienna lo scorso 23 febbraio, poco prima che la. I suoi due maggiori invece (19 e 16 anni), insieme alla madre, sono rimasti a combattere a Kiev. "La situazione era pericolosa", ha detto Sidorov, il cui figlio più piccolo ha 8 anni e, aggiunge, "Non era al sicuro" rimanendo nel Paese. Il 15 marzo, l'uomo e i due bambini volati, in Irlanda, dove il governo ha derogato l'obbligo del visto per i profughi gli ucraini e ha offerto loro in cambio l'accesso all'assistenza sanitaria e altri benefici. Dall'inizio della guerra infatti più diDa quel momento in poi i tre erano al sicuro dal punto di vista materiale, ma l'11enne si sentiva perso senza i suoi mattoncini, capaci die diin una fase difficile da affrontare, sia per la famiglia divisa che per il fatto di dover cominciare una nuova vita in un Paese nuovo e sconosciuto. Da quando era un bambino, spiega Igor Sidorov, per Andrii quello era il suo passatempo preferito. "Mio figlio ha iniziato a costruire con i Lego a 3 anni", ha detto il papà, spiegando che il piccolo passava molte ore al giorno a fare creazioni complesse. "Tutto il tempo, realizzava", ha aggiunto. Senza manuali di istruzioni e usando soltanto la sua immaginazione, costruiva camion, navi e robot. Nel corso degli anni, la sua collezione è diventata vasta e sempre più ricca e lui l'amava profondamente come fosse un tesoro. Per questo quando sono arrivati in Irlanda Igor, che ha cercato di rendere la transizione nella nuova nazione per i suoi bambini il più semplice possibile, sapeva che per Andrii questo significavaL'uomo, che ha lavorato come responsabile regionale delle vendite in Ucraina, ha deciso allora di pubblicarelo scorso 28 marzo: "Abbiamo lasciato tutti i nostri Lego in Ucraina.Abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di mattoncino, di qualsiasi dimensione e colore, in qualsiasi quantità". Una richiesta insolita, all'apparenza, per dei rifugiati provenienti da un contesto di guerra, ma il genitore sapeva quanto fosse in realtà importante per il suo Andrii, tanto da anteporla a qualsiasi altra ricerca. Avere dei Lego con cui giocare avrebbee gli avrebbe fornito una distrazione necessaria in un momento terribile e difficilissimo, che nessuno dovrebbe mai affrontare, tantomeno un bambino Il suo sincero appello online ha funzionato: nel giro di 24 ore dalla pubblicazione su vari gruppi social dozzine di pacchi pieni di Lego nuovi e usati hanno cominciato a riversarsi al Galmont Hotel & Spa, dove i servizi sociali irlandesi hanno sistemato la famiglia. "Ci sono Lego tutto intorno a me. Nella reception, nella stanza, ovunque", ha raccontato Igor, che si è detto stupito e commosso dallaverso di loro. Persone sconosciute da Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia ed Europa, colpite dal suo messaggio, hanno spedito, tanto che "Ora mio figlio ha più Lego di prima", ha dichiarato felicissimo il padre. Sono infattida tutto il mondo al bambino che è tornato finalmente a sorridere. "Ogni giorno, quando torna da scuola, sceglie la prossima scatola e costruisce" spiega Sidorov, aggiungendo che i suoi figli stanno anche cominciando ad adattarsi alla vita in Irlanda, grazie allache li hanno accolti. "Penso che siano felici di essere qui.– ha spiegato, dicendo che non sa ancora se la famiglia resterà in Irlanda o tornerà a Kiev in futuro –. Non devo pensare a me, ma a miei ragazzi". Andrii, da parte sua, comincia a sentirsi più a casa ora che è di nuovo circondato dai Lego. "" ha scritto in un post di Instagram, con una creazione Lego di una bandiera irlandese. "Grazie a tutte queste persone meravigliose e molto gentili con".