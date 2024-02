"Affrontare insieme le sfide della scuola di oggi, per creare nuove condizioni di pace e di vita tra cittadini locali e globali"

Con "Rondine" l'educazione diventa confronto con l'altro

La ricomposizione dei conflitti attraverso lache hanno vissuto e vivono la realtà del conflitto stesso. Questo il cardine del, messo a punto dall'associazione fondata alle porte di Arezzo da. Obiettivo: esportare le ragioni del rispetto nei confronti del diverso."È importante tornare tutti insieme a creare fra di noi quelleche sono l'unica vera scuola di cui abbiamo bisogno oggi", le parole del ministro dell’Istruzione, che ha aperto i lavori dell'incontro di mercoledì 27 ottobre dal titolo "Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali". Si tratta del side-event del settore Istruzione nell'ambito della, promosso dal ministero stesso, Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale d'istruzione, in collaborazione con l’associazione "Rondine Cittadella della Pace". Iniziativa che, come ha ricordato Bianchi, "pone al centro le sfide che oggi la nostra scuola deve affrontaree quindi l'educazione dei nostri ragazzi ae quindi non solo un confronto ma anche la capacità di costruire insieme dei nuovi percorsi di vita, nuovi percorsi di partecipazione, nuove strade verso una democrazia sempre nuova".L'indirizzo del ministro è chiaro, come ha ricordato, coordinatrice nazionale Unesco Aspnet – Midgosvi, portando i saluti anche di Maria Assunta Palermo, direttrice generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione: "Rimettere al centro della scuola laper dare risposte alle grandi sfide del Terzo Millennio acuite dalla pandemia". Da qui la scelta di www.rondine.org ) da parte del ministero per mettere a disposizione della scuola l'esperienza maturata attraverso il. Un anno di scuola vissuto nellache forma giovani a imparare ad affrontare il conflitto puntando proprio sulla forza generativa della relazione. Un percorso educativo e formativo che ha permesso di sperimentare il Metodo Rondine nell'educazione degli adolescenti, riconosciuta dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercadal 2015.Progetto che ha ricevuto l’appezzamento anche di, Vicedirettore generale Unesco: "Il progetto 'Quarto Anno a Rondine' si pone proprio come una buona pratica per operare quel processo diche, proprio in ambito della Ministeriale G20 a Catania, lo scorso giugno, anche con il ministro Bianchi e con tutti i ministri dei Paesi coinvolti abbiamo sostenuto e promosso", afferma ricordando la sua presenza proprio in occasione dell'inaugurazione della scuola che ha accolto il 'Quarto Anno Rondine' nel 2015. "Vorrei fare un plauso all'associazione e alla comunità – continua la Giannini – che si è costruita attorno all'idea vincente di Franco Vaccari, sviluppata nellae che da 6 anni ha trovato negli adolescenti italiani una comunità pronta ad abbracciare questi valori e questa esperienza educativa. Sappiamo che questa esperienza è fondamentale anche per affrontare problemi di questa parte del mondo dove non c’è una guerra armata ma altre tensioni sociali".E proprio dal senso della parola "" che parte il Presidente di 'Rondine Cittadella della Pace',, non in quanto sinonimo di guerra ma come "scontro di differenze", nel quale è necessario imparare a vivere stabilmente nel quotidiano senza arrivare allaE allora il terreno di gioco è proprio la. "Le relazioni nella società attuale, soprattutto dopo la, sono fratturate, distrutte – afferma Vaccari –; pensiamo all'alleanza intergenerazionale, la relazione uomo-donna, i legami affettivi, la relazione medico-paziente. Se le relazioni fondanti della società sono, cosa succede alla scuola? C'è un urto, una richiesta che spinge la scuola a rincorrere risposte. In ventisei anni, lavorando con giovani provenienti da contesti di guerra, siamo andati al fondo delle relazioni, dove toccano il punto più oscuro, quello dove la relazione si ammala fino a generare". "Allora – continua il presidente di 'Rondine' – si scopre che la relazione cura, se si ha cura della relazione. Così abbiamo sperimentato il nuovo paradigma della, che possa contenere ogni fragilità dando possibilità nuove di rigenerazione. Un big-bang energetico a disposizione anche della scuola grazie al percorso scolastico del 'Quarto Anno Rondine'. Un prototipo che sta uscendo da Rondine e incontrando scuole, docenti e dirigenti, che accolgono la possibilità di una rigenerazione".Una strada non facile, tuttavia l'accelerazione impressa dalla crisi emergenziale è anche un’occasione per rinnovare il coinvolgimento tra tutti gli attori del mondo dell’educazione e della formazione, per affrontare le sfide educative attraverso nuovi stimoli e modelli educativi.Prezioso in questo senso i contributi delportati nel contesto da, docente di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della devianza presso l'Università di Bergamo, e di, docente di Psicologia sociale alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che da tempo collaborano con 'Rondine' per esplorare attraverso la ricerca scientifica le possibilità di applicare il 'Metodo' in altri contesti. Essenziali, infine, i contributi del mondo della scuola da parte di, che ogni giorno sperimentano le sfide dell'educazione e che hanno voluto mettere a disposizione la propria esperienza. "Gli studenti non provengono da zone di conflitto come i giovani della World House, ma si trovano comunque ad affrontare il più importante conflitto della vita:", sottolinea, dirigente scolastico dell’Istituto Vittoria Colonna di Arezzo, scuola titolare della sperimentazione del 'Quarto Anno Liceale d'Eccellenza' a Rondine presso il Ministero, e capofila della rete scolastica di Arezzo che garantisce i piani didattici."È questo un 'conflitto' che accomuna tutti gli adolescenti, rinforzato dall'che diventanel complesso processo della formazione del Sé. Il progetto e il Metodo Rondine che lo sottende, in quanto scuola interattiva, spinge gli studenti a confrontarsi, a cooperare in team per un risultato condiviso, creae l'utilizzo di queste in chiave concreta, che poi rappresenta quel passaggio dalla "didattica delle conoscenze" allaraccomandato, oltre un decennio fa, dall'Europa, e recepito dal Miur nel 2010".Sono state quindi, professoressa di italiano del Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo, e, docente di matematica del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo, a condividere alcuni degli strumenti utilizzati nella didattica innovativa del progetto: dalla "" che permette alla materie di studio di, permettendo al giovane di interpretare cosa gli accade intorno e sviluppare uno spirito critico, fino al, figura nuova per il mondo della scuola ma preziosissima perché facilitatore relazionale in costante rapporto con i docenti, che lavora sia sulleche sull’classe, favorendo la crescita umana e professionale dei ragazzi e la loro capacità di apprendimento. Infine, non potevano mancare i giovani,del 'Quarto Anno', che hanno testimoniato in che modo gli strumenti e le competenze acquisiti a Rondine hanno permesso loro di, attingendo alle proprie risorse interiori, leggendola come un conflitto da trasformare creativamente ine mettendosi a servizio degli altri in una costante cura della relazione. Trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del ministero dell’Istruzione, l’evento è a disposizione on line sul canale YouTube del Ministero ( qui il link ).