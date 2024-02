Amina Ependieva, la ragazza di ghiaccio con gli occhi di colori diversi

Chi è Amina Ependieva

Le foto sui social

Le mutazioni genetiche alla base della sua unicità

Sindrome di Waardenburg di tipo 1

Amina Ependieva

possa avere anche la "

".

Quando hanno iniziato a parlare di leiera una bambina di 11 anni, originaria della Cecenia. Oggi, che è un'adolescente di appena qualche anno in più, ha un aspetto ancora unico e bellissimo. A renderla speciale sono quelle due rare condizioni genetiche che in lei si fondono formando una combinazione perfetta:, che rende la sua pelle candida come neve e i suoi capelli estremamente chiari, e, che ha reso i suoi occhi di colori diversi.Nata l'11 dicembre 2008 a Grozny, la capitale della Cecenia, in Russia, alcune fonti affermano che la 15enne abbia vissuto in quella città fin dalla nascita, mentre altre sostengono che sia originaria di Kurchaloy, una piccola città della regione.A condividere per la prima volta gli scatti che immortalano il suo splendore etereo è stata la fotografa Amina Arsakova, che ha mostrato ai suoi follower sui social network la giovane ragazza e il suo aspetto unico: "La miaè ancora una volta riuscita".Le foto dell'allora 11enne sono state pubblicate su Instagram nel gennaio 2020 e sono diventate rapidamente virali, ricevendo oltre 10.000 like e centinaia di commenti. Ancora oggi chi si imbatte in quelle immagini continua a soffermarsi su questa straordinaria bambina immortalata da Arsakova, tanto che le reaction ai suoi post continuano ad aumentare. Nonostante l'ammirazione c'è stato chi ha invece si è chiesto se non abbia usatoo se la fotografa non sia ricorsa aper creare il suo particolarissimo aspetto nelle. Ma sebbene ci sia anche chi si senta in soggezione di fronte all'immagine di questa sorta di mini Regina dei ghiacchi (data la sua carnagione pallida e il candore dei capelli ), il suo aspetto nella vita reale corrisponde in tutto e per tutto a quello delle foto e la sua bellezza èLa giovane cecena ha ereditato contemporaneamente due mutazioni genetiche: albinismo ed eterocromia. La prima comporta(il pigmento 'colorante') nella pelle, nei capelli e nell'iride dell'occhio, rendendo la pelle delle persone albine particolarmente bianca e i loro capelli molto chiari. Invece gli occhi dei soggetti con albinismo appaiono spesso blu o con una tonalità rossastra o color malva.L'eterocromia è una condizione per cui l'iride dell'occhio destro e quella dell'occhio sinistro sono di colori diversi. Ciò può verificarsi quando una delle due ha più melanina dell'altra. Ad esempio, un occhio può essere marrone e l'altro blu, come nel caso della 15enne. Questa mutazionedi una persona, ma le conferisce un aspetto unico.Alcuni ipotizzano cheSi tratta di un'altra condizione genetica, caratterizzata dadei capelli (una ciocca bianca nella parte anteriore centrale della testa o un ingrigimento precoce), negli occhi (eterocromia iridata completa o settoriale o iridi blu brillante), chiazze di depigmentazione della pelle e uno spazio più ampio tra gli angoli interni degli occhi.Altreche possono essere associate a questa sindrome includono un ponte nasale alto, una punta del naso piatta, il monociglio, narici piccole e un philtrum liscio. Il tutto, comunque, rende davvero questa giovanissima donna una bellezza rara, se non unica nel suo genere.