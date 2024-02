Andrea Pinna e il coraggio di affrontare il bipolarismo: "Perché una malattia fisica va curata e una mentale no?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A. Andrea Pinna (@leperledipinna)

“Trova qualcuno a cui piaci come sei e digli di farsi curare”, scrivein uno dei suoi tipici post su Instagram. Ma se “né bello né ricco” - come dice lui - è diventato uno degli influencer più originali del web, poi scrittore, conduttore di programmi Tv e di viaggi per il mondo, fra cui quelli di un Pechino Express (2015) in cui ha brillato e vinto, è anche perché ha fatto entrambe le cose: ha accettato se stesso com’era e si è fatto curare. Trentacinque anni, origini sarde e milanese di adozione, ha cominciato il suo cammino partendo dal gradino più basso. Eraed era. Non una depressione qualsiasi, ma un malessere profondo che più tardi gli verrà diagnosticato come. Chi demonizza i social a priori, sappia che per lui sono stati la salvezza. Ha affrontato il mostro scrivendo, prendendosi in giro, trovando le parole di cui molti, oltre a lui, sentivano il bisogno. E il suo blog, LePerlediPinna , è diventato il luogo in cui sentirsi a proprio agio. Qualunque sia il disagio."È una storia triste. Lavoravo a Roma nel mondo dei negozi, commesso e poi vetrinista. Mi hanno mandato in Sardegna, la mia terra, a seguire nuovi negozi, ma poco dopo hanno chiuso tutto lasciandomi senza lavoro. E lì si è scatenata la mia prima fortissima depressione. Che ho affrontato con Facebook, scrivendo status più o meno sarcastici per scaricare la rabbia"."Appunto, e io con le mie frasi irriverenti sembravo Robespierre. Ho aperto una pagina chiamandola LePerlediPinna e scrivevo come un matto. Anche venti o trenta frasi al giorno. Aforismi. Frasi pungenti sulla crisi dei valori"."Cose di cui oggi mi vergogno tipo: 'Tutti senza credito ma tutti con l’iPhone'. Avevo 23 anni"."Che in pochissimo tempo sono passato a 23mila follower. In pratica sono diventato un influencer prima ancora che se ne sentisse parlare, allora c’erano solo i blogger. A quel punto mi hanno consigliato di fare magliette con le mie frasi. Ne feci 5, due negozi li mise in vendita, fino a che un’azienda molto grande mi ha chiesto di darle a loro. E ho venduto 200mila T-shirt in 26 paesi".“Vorrei tornare a quando ti incontrai la prima volta e andarmene”."Perché esser se stessi se puoi essere migliore? Questa fissazione di essere se stessi va dosata, bisogna vedere che se-stesso sei"."Sono andato a stare a Milano, poco dopo Mondadori mi ha chiesto di scrivere un libro e mi hanno chiamato per il reality Pechino Express, che ho vinto. La Tv mi ha aiutato a passare da personaggio (di Facebook) a persona, Andrea Pinna"."In parte è vero, ma ora c’è una percezione diversa di questo mondo. Mia mamma ha passato 7 anni a dire che scrivevo barzellette e mia nonna non ha mai capito che lavoro facessi, è morta prima di saperlo. Ora almeno ho una dignità, quando dico che faccio l’influencer i giornalisti non mi lanciano più le pietre"."Mi sento un dinosauro. Su TikTok i ragazzini fanno cose incredibili, a volte penso che avrei bisogno dell’accompagnamento"."No, sto pensando a un progetto, devo trovare un modo che mi corrisponda"."All’inizio sì, tutti i miei compagni di scuola erano magistrati o professionisti e io mi sentivo un pagliaccio. Ma ora non mi deprimo più, caso mai penso a come mi sono salvato le altre volte. Ti faccio un esempio: quando sono arrivate le storie su Instagram ero disperato, perché se c’è una cosa che non mi piace è la mia faccia. Dopo un anno di sciopero, è arrivata un’offerta di lavoro, dovevo fare un viaggio raccontandolo con le storie. E ho pensato: come faccio visto che tutti si mettono su Instagram per dire come sono belli e ricchi e io non sono né ricco né bello?"."Mi sono detto: ok, farò le storie, ma a modo mio. E ho fatto un crash test: ogni mattina, appena sveglio, mi facevo una storia senza neanche lavarmi la faccia. Come dire: vi offro il peggio di me così dopo sarà una passeggiata. E quelle storie sono state il mio più grande successo, proprio perché ero il contrario di quello che facevano tutti"."Paga l’unicità, l’autenticità, e io ne faccio il mio cavallo di battaglia. Esempio: io sono sardo, ho la casa al mare ma odio il mare. Tutti gli anni faccio uno sproloquio contro quelli che vanno al mare (e in Sardegna mi considerano un sociofobico). Ma alla fine questo mi umanizza, mi caratterizza. Siamo in tanti a farci concorrenza e tutti po’ matti , bisogna cercare la propria unicità"."La prima la combatto in prima persona da tanto tempo, la seconda per far capire che se vai dall’ortopedico quanto ti fa male il ginocchio è giusto andare da uno psicoterapeuta o uno psichiatra quando hai un disagio mentale o psicologico"."È una malattia che viene diagnosticata con le analisi del sangue, che devo fare ogni tre mesi. Ma prima di capirlo, il percorso è stato lungo. Ci sono persone predisposte, ma non è detto che si manifesti"."Con una depressione. A un certo punto del percorso sono stato ricoverato 3 settimane in una splendida clinica in Toscana e lì ho cominciato la cura per trovare il dosaggio giusto delle medicine. Non è stato facile. Ho passato periodi che non dormivo mai e altri in cui stavo sempre a letto. E voglio dirlo: se non avessi avuto i miei risparmi, non ne sarei uscito. Purtroppo la medicina pubblica sottovaluta le prestazioni psichiatriche, molte medicine e terapie se le devono pagare i privati, e se chiedi una visita te la danno dopo 3 mesi. Nel frattempo sei crepato o hai fatto molti danni"."Avevo una zia bipolare, ma l’ho scoperto dopo, a quei tempi qualunque disturbo dell’umore veniva definito esaurimento nervoso. Ma se sei predisposto, non è detto che la malattia si manifesti. Può restare sotto traccia e non esplodere mai"."Il bisogno di far capire la verità, avere un disagio psichico non è una passeggiata e bisogna raccontarlo, imparare ad ascoltarsi, a capire quando il farmaco non va bene, saper dire agli amici scusate, questa settimana 'sono in down' e non esco, non offendetevi se non vengo a un compleanno. È una malattia e va curata, altrimenti si finisce male, molto male. Deve passare il messaggio che, così come devi prendere l’insulina se sei diabetico, ugualmente devi prendere la medicina se hai una malattia psichiatrica"."Il litio, che purtroppo si deve prendere a vita, altrimenti si sta peggio di quando si è cominciato"."Visto che non sono un professionista, racconto la mia storia, il mio vissuto, chiamando gli esperti a parlare dei vari problemi psicologici che la gente può avere"."Sì, ma i depressi c’erano anche con gli antichi egizi. Certo, il Covid non li ha aiutati. Ma se dovessi dire qual è il loro problema più grande, secondo il mio punto di vista, è la libertà che può trasformarsi in una gabbia. Un tempo era facile scegliere se fare il percorso per avvocato o elettricista o altro, ora puoi essere tutti e nessuno, e spesso vuoi essere qualcosa per cui non hai le doti: una piccola tragedia. La libertà è una bella cosa se però la sai gestire"."Se io avessi detto a mia madre voglio fare il cantante, lei mi avrebbe detto 'Andrea, forse è meglio se fai altro'. E mi diceva anche: 'Figlio mio, per me sei bello ma non sei un modello, però hai altre doti che nessuno ha e che sono molto meglio della bellezza'. Non si può continuare a dire a chiunque che è il più bello del mondo anche quando non è vero, e la frase 'insegui i tuoi sogni' può essere una trappola"."Io dico sempre: insegui i tuoi sogni ma con i piedi per terra. Cioè prova a capire in cosa sei bravo, perché fare quello in cui non sei bravo diventa un incubo, altro che sogno. Questa filosofia americana del 'diventa chi vuoi' non mi sembra molto d’aiuto"."Dico solo questo: ma come mai c’è il body shaming e non il brain shaming? Io posso dire a uno che è cretino ma non posso dirgli che è brutto? A me se mi dicono sei brutto dico pazienza, se mi dicono sei cretino mi incavolo"."Primo: non credere a tutto quello che scrivono sui social, sia che ti dicano che sei una schifezza sia che ti dicano che sei chissà chi. Secondo: la sindrome della star sta colpendo una marea di gente, molti miei colleghi sono convinti di essere Nicole Kidman e non lo sono affatto. Quindi tutti un po’ meno: i social mi seguono? Bene, sono contento, speriamo che mi seguano per tanto tempo ma non è detto, è facile farsi seguire per un anno, arrivare a 10 anni è ben più difficile. E infine: umiltà, che vedo poco"."Scrivere un altro libro e riprendere con i party e i viaggi insieme ai miei follower. Sono 500mila, ma molto affezionati. Mi sento un po’ appesantito, vorrei tornare a quella leggerezza che i due lockdown a Milano mi hanno fatto un po’ perdere".