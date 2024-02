Andrea Pinna, il bipolarismo e il tradimento "nel periodo della mia vita". Zorzi: "Non lo sapevo"

Il racconto della malattia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A. Andrea Pinna (@leperledipinna)

La fine dell’amicizia

Il post della discordia

Il perdono dell’amico

La risposta di Zorzi e le critiche sui social

Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) June 13, 2023

Il– content creator, influencer e scrittore –– influencer e personaggio televisivo, già vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip – si ètre anni fa. Non si parlano dal 2020 ed è stato lo stesso Pinna a spiegare in un lungo video social il motivo della rottura, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Su Instagram il 36enne di origine sarda, milanese di adozione, ha deciso di sfogarsi, rivelando di essere bipolare, di aver tentato per 22 volte il suicidio e di essersi trovatoquando il noto personaggio tv lo avrebbe "tradito" . Alcuni followers, sapendo che i due si erano frequentati assiduamente, si sono chiesti il motivo dell’allontanamento. E Andrea ha deciso finalmente di rispondere, sganciando una bomba del gossip."Sono, la peggiore – confessa Pinna – questo lo dico non per farvi pena, ma per spiegarvi. I bipolari hanno, io per fortuna non aggressivi, ma persecutori, quindi mi chiudo in casa, ho le allucinazioni, e quando hai questi attacchi anche i cinque sensi ne risentono. Non ho mai perso l'udito, ma non ci vedevo e anche il tatto lo avevo perso, nel senso che potevo mettere una mano sui fornelli a induzione e non sentire nulla mentre mi stavo scarnificando. In quel periodo ero all'apice della mia malattia – prosegue – nel momento peggiore, chee ti investono, e stavo seguendo una terapia sbagliatissima".E poi la confessione scioccante: "Ho provato a. Quando è successa questa cosa stavamo più o meno a dieci, e lui lo sapeva, aveva un rapporto così stretto che alle volte Tommaso era a casa mia quando io nemmeno c'ero. Ho cercato di uccidermi, buttandomi dal cornicione del sesto piano, con overdose prima di farmaci, poi scendevo a Piazzale Loreto, non sapevo nemmeno scrivere il nome delle droghe che chiedevo agli spacciatori, cose moderne". Quel giorno "stavo avendo un attacco psicotico , dovevo pubblicare qualcosa su Instagram ogni dodici ore pere quindi ho condiviso un meme che a me sembrava divertente", dice Pinna.La 'rottura' tra i due amici, quindi, sarebbe avvenuta nel momento più vulnerabile della vita di Andrea Pinna. "Il fatto è successo, quando io ero all'apice – con molta umiltà – della mia carriera, mentre lui era conosciuto, ma non come adesso, e in quel periodo aveva preso l'abitudine di smascherare gli influencer. La mia famiglia era molto preoccupata, ero da solo a Milano, in una casa di 200 mq, quindi per tranquillizzarli mi ero ripromesso di pubblicare delle storie IG ogni tot ore. Un giorno. Mi rendo conto che non avevo pubblicato storie da almeno 12 ore.In quel periodo il mio ex fidanzato (l'influencer web è dichiaratamente gay, ndr) mi girava deiche circolavano nelle chat del suo ufficio per ridere e, siccome credo che tutti noi possiamo avere qualcosa disul cellulare, non ne capisco subito la natura. Dopo poco mi chiama Ilaria, la mia amica, che mi dice di toglierlo immediatamente perché era razzista. Se lo avessi aperto e ingrandito, in modo da vederlo, mi sarei reso conto che era un meme su George Floyd . Quindi cancello, sarà stato 7 minuti tra le mie storie, scrivo subito un post in cui mi scuso, dico che non sto benissimo e amen. In quei 7 minuti, però, Tommaso aveva fatto uno screenshot lo aveva condiviso nelle sue storie, scrivendo: 'Pinna, quando semplicemente è razzista'. Capite bene che è stato terribile”."Il post è rimasto online solo sette minuti – spiega Pinna - che però sono bastati a Tommaso Zorzi per. Se certi commenti arrivano da uno sconosciuto – prosegue - lasciano il tempo che trovano. Ma se a farli è una persona che tutti sanno essere tua amica, poi è difficile che il pubblico non creda a quello che viene espresso nel commento".Un episodio che, secondo l’influencer, avrebbe provocato. Il fatto sarebbe costato a Pinna il contratto di collaborazione con diversi partner commerciali e anche la partecipazione a un noto reality, al quale sarebbe stato respinto a un provino. "Zorzi vuole querelarmi? – aggiunge Pinna -. Può farlo, tanto posso dimostrare tutto, è tutto vero"."Tommaso, che è una persona super intelligente , ha voluto fare lo scalpo a un amico che fino a quattro ore prima stava provando a suicidarsi – dice il 36enne durante la diretta –. Lui sapeva tutto questo e con quella storia mi ha messo nella m***a.[…] Mi sono fidato della persona sbagliata". Ma alla fine Pinna conclude dicendo: "L’ho perdonato perché alla fine mi sono accorto che quello che ha fatto la figura di m***a è stato lui. Io: la cattiveria che lui ha utilizzato mi fa venire talmente i brividi che vorrei abbracciarlo e dirgli ‘non farlo più’".Dopo il video, la risposta di Zorzi, affidata a Twitter, non si è fatta attendere."Premetto che sono molto dispiaciuto com è stato Andrea,. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice erache aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna, i quali avevano interrotto i rapporti con lui". I followers però, nonostante le spiegazioni, non gli hanno risparmiato: "Poco cambia. Potrebbe solo essere un aggravante il fatto che lo sapessi o meno, ma comunque dopo che una persona ha chiesto scusa e ha spiegato i suoi problemi mentali, tu che lo accusi di fingere rimani solo una mer..". E ancora: "Ma ammettere che hai sbagliato? Tommaso sei tanto intelligente da fare le persone tanto stupide, può mai essere che da amici vengono declassati sempre tutti a conoscenti?".