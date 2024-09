Katia Follesa e Angelo Pisani “felicemente separati”: quando davvero tutto è bene quel che finisce bene

Ci sono rotture e rotture, separazioni consensuali e pacifiche e divorzi traumatici, dolorosi. Se pensando ai casi più noti o ai più recenti, inevitabilmente vengono in mente Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma anche i “Brangelini” Pitt e Jolie e, per rimanere entro i confini nazionali, la letterina Ilary Blasi e il pupone Francesco Totti oppure Francesca Pascale e Paola Turci, perché anche le coppie dello stesso sesso a vole si lasciano. E che dire dei Ferragnez? Casi saliti agli onori di cronaca per gli scandali, per i retroscena, per le parole (offese, insulti, accuse, addirittura minacce volate da una parte e dall’altra) dette e per quelle non dette, per le polemiche e gli scoop.

E poi invece ci sono casi, come quello di Katia Follesa e Angelo Pisani, che rimangono un po’ più in ombra proprio per i toni usati, inconsueti e cordiali, per dirsi addio almeno come coppia. Quasi che fosse possibile non rovesciarsi addosso odio e rancore covati come uova pronte a schiudersi magari di fronte a una telecamera o a favor di pubblico affamato di notizie scandalistiche. Invece loro due, da buone comici, l’hanno presa… sul ridere. Certo, facile non è mai facile, se è l’amore a legare due persone così a lungo. Ma quando questo scompare ci sono modi ben diversi per chiudere una storia. E loro alla fine hanno deciso di confermare quello che in primavera era un sospetto con un video sui social, sorridenti e sereni.

L’annuncio sui social

Nel post che accompagna la clip Follesa scrive ironica: “Ecco fatto! 24/25/26 ottobre teatro Lirico Milano! Dai eh! Si! Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo! E poi Angelo ha accettato Lenny senza indugiare! (dai si ride un po’)”.

"Sempre dietro, una vita passata così, nelle retrovie”, annuncia Pisani ridendo, alle spalle dell’ormai ex compagna. Che annuncia: “Dobbiamo dirvi due cose importantissime, partiamo dalla seconda: oltre alle due date del 25 e 26 di ottobre al teatro Lirico (“di Milano”, interviene lui) è stata aggiunta una nuova data”, che sarà il 24. Un’aggiunta necessaria per la tanta richiesta che due soli giorni non riuscivano a soddisfare “e questo ci gratifica tantissimo. Grazie davvero”.

“Siamo separati, felicemente”

E la prima cosa? “Io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme” annunciano col sorriso, confermando implicitamente che grazie all’ottimo rapporto che c’è comunque tra loro continueranno condividere il palco a teatro. I rumors sulla fine della loro relazione c’erano già da un po, anche se erano stati parzialmente smentiti. "Siamo felicemente separati”, continua la conduttrice tv. “Sì ma due anni fa” aggiunge Pisani. “Un anno e mezzo” lo corregge Follesa che poi precisa: "Non l'abbiamo detto prima per un semplice motivo: non fregava niente a nessuno. Però siccome ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori un po' di congetture qua e là abbiamo detto: ‘valà, ma facciamo che lo diciamo noi?’". “Che cosa?” chiede lui finto sorpreso. “Che ci siamo separati”, replica lei. “Ah ci siamo separati?” domanda ancora lui. “Sì, felicemente...” chiosa l’attrice.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Nel vero senso della parola, si direbbe guardandoli. E pensare che Katia Follesa e Angelo Pisani hanno fatto coppia per tanti anni, dal 2006 al 2023, e hanno una figlia insieme, Agata, nata nel 2010. Nessun matrimonio, anche se Angelo aveva chiesto a Katia di sposarlo durante lo spettacolo "Finché social non ci separi": si era inginocchiato ai suoi piedi con un anello chiedendole la mano. Lì per lì nessuna risposta, che poi era arrivata durante una puntata di Verissimo: "Non è cosa" aveva commentato Follesa.