Giocattoli gender neutral: a Firenze apre un secondo negozio

Combattere gli stereotipi di genere e promuovere l’inclusività tramite il gioco. E’ l’obiettivo di Lìlà Toys - Giochi fuori dagli schemi, che presenta una vasta gamma di giocattoli, libri, arredo, giochi in scatola e altri articoli per l’infanzia con un'impostazione gender neutral e un'attenzione alla sostenibilità.

Nato a Firenze a settembre 2023, un anno dopo dalla prima apertura l’idea di Luigi Piantanida, Giacomo Pilotto e Mauro Scopelliti si estende, aprendo un secondo punto vendita sempre nel capoluogo toscano, in Via delle Belle Donne: “Per noi ormai è diventata quasi una missione andare in contro tendenza. Dopo Via Maggio apriamo in un'altra zona che ha bisogno di guardare a chi vive la città”.

All’interno del negozio non troverete la classica divisione tra giocattoli “per femmine” e quelli “per maschietti”: quasi tutti i giochi sono in cartone e in legno, con design “Montessoriani” attenti allo sviluppo delle bambine e dei bambini.

I giocattoli gender neutral di Lìlà Toys (Instagram)

L’iniziativa, con un vasto assortimento di marchi selezionati e non comuni, cerca di abbattere gli stereotipi di genere. Lavorando a stretto contatto con materiali sostenibili e attività stimolanti ed educative, lo scopo principale è creare un futuro migliore per le nuove generazioni.

Presentandosi a metà tra un negozio e un centro culturale, lo scopo è di educare grandi e piccoli a giocare senza distinzione di genere, sviluppando in libertà la propria personalità. Non a caso il negozio di Via Maggio è ormai diventato un punto di riferimento, anche sociale e aggregativo, con proposte per tutte le età.