Arisa nuda su Instagram, l'annuncio shock: "Valuto proposte di matrimonio"

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio".

"Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a "Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a [email protected] . It's not a joke".

Lo strano annuncio via social di Arisa

Foto senza censura

Artista multiforme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

non manca mai di stupire. L’ultimo messaggio choc è arrivato dai social, ai quali ha affidato un annuncio alquanto particolare:Sul suo profilo Instagram ha postato questo inusuale nunzio, corredato dain cui la cantante appare. Uno scherzo? Non si direbbe proprio, come ribadisce lei stessa.La richiesta, precisa ancora la cantante, è per un uomo "che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico Si offre 'verità, corpo, anima, cervello' fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede.. Nessuna bugia. No perditempo". Dopo essere stata tra le protagoniste della Notte della Taranta , in versione dark tra pizzi e trasparenze, sui social ha dato il via alla ricerca di un potenziale “marito”. La cantante ha ribadito la serietà del suo annuncio sottolineando: "Solo intenzioni serie, no perditempo".Ovviamente le foto hanno infiammato Instagram, dove ha. Sullo sfondo di un cielo azzurro e di alcune piante di fichi d'India, Arisa si è lasciata immortalare senza filtri e senza veli . Prima si è fatta fotografare seduta su un muretto con il braccio sul seno, senza slip o reggiseno. Poi di spalle, in piedi, con il lato b in primo piano e il segno ben visibile del costume.Qualche tempo la stessa Arisa, presentando l’album 'Ero romantica', aveva confessato che "se mi dovessero proporre". "Mi piace il corpo delle donne, l'imperfezione, il doppio mento, la tetta scesa, in questo momento mi sento attraente", aveva detto la cantautrice. Spiegando poi che "la gente mi ha interiorizzato in modo diverso da ciò che ero , mi sono trovata in tv a parlare della mamma e delle pecore, ma, ora mi sono fatta conoscere un po' di più".In effetti, tra le foto abbastanza esplicite che posta su Instagram, la cover in bianco e nero del disco da femme fatale e 'Ballando con le stelle', con il bacio a sorpresa con il suo compagno di danza, Rosalba aveva già mostrato una parte nuova di sé. E in effettimolto per davvero: "Ho sempre cercato di non dar fastidio , mi sono sempre vergognata di essere procace ma oggi non ho più tanto tempo a disposizione e mi chiedo per quanto sarò ancora attraente, per questo non voglio più vergognarmi e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella".Una rivoluzione che ha messo non solo in musica, ma viaggia anche sui social dove è molto attiva e seguita. Sempre pronta a non farsi mai ingabbiare in un'etichetta. "– ha confessato qualche tempo fa - mi lascio andare a stati depressivi dove mi raso, ingrasso, sento il mondo che non mi vuole, ma questo lavoro mi permette esperienze nuove. Anche il bacio in diretta in qualche modo mi fa sentire viva perché la mia vita è fatta di viaggi e scambi fugaci. Il mio privato rimane un po' appeso e grazie a queste esperienze succedono cose". E a chi, prendendo la palla al balzo, le aveva chiesto se, in questo senso, ci fosse qualcuno che stava bussando alla porta del suo cuore, lei aveva risposto ironica: "Sono sempre io che busso, mi stanno venendo i calli". Questa volta però l'ugola d'oro di Pignola ha preferito bussare alla porta (virtuale) dei social.