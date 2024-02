Asili nido, posti in aumento...ma non al Sud e nelle aree periferiche

Tra i motivi c'è il calo demografico

Nuovi obiettivi europei per gli asili nido

L'esempio dell'Emilia Romagna

Il sud e le zone interne rincorrono a fatica

Finalmente una buona notizia sul fronte dei servizi in Italia: nel 2021 sono saliti infatti ae nei servizi prima infanzia ogni 100 bambini con meno di 3 anni. In pratica quasi un punto in più rispetto al 2020, quando erano 27,2 . In questo modo l’obiettivo del 33% di copertura fissato dal’nel consiglio di Barcellona del 2002 è oramai a portata di mano, e ‘dista’ solo 5 punti.Ma, ci sono alcuni ma. Il primo è che in realtà l’offerta di nidi sul territorio nazionale è rimasta(350mila posti autorizzati): l’aumento relativo dell’offerta è dovuto essenzialmente al calo della platea potenziale, legato alla. Il secondo è che ci sono vaste aree del Paese che non seguono il trend ed in cui l’aumento dei servizi non si è avvertito, anzi.Va detto comunque che alla fine del 2022 il consiglio dell’Ue ha indicato il. Un target modulato in base alla situazione del paese, non tassativo, per cui gli stati oggi al di sotto del 20% dovrebbero migliorare il proprio indicatore di almeno il 90%. Mentre quelli tra 20 e 33% – come il nostro – dovrebbero migliorare di almeno il 45% o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45%. In ogni caso, è indubbio che nell'arco dell’ultimo decennio, l’Italia ha visto crescere in generale la sua offerta potenziale: erano meno di 23 i posti ogni 100 bimbi nel 2013. Oggi una parte del Paese ha già superato, o si sta comunque avvicinando, al primo obiettivo europeo, quello del 33%. Una soglia peraltro integrata anche nella nostra normativa nazionale, con il decreto legislativo 65/2017.In tre città, tutte dell'Emilia Romagna, siamo addiritturafissati nel 2022: a(48,9 posti ogni 100 bambini), a(48) e a Ferrara ( 47,5) siamo. Poco sotto Perugia (44,1), Trieste (43,3), Firenze (43,3), Forlì-Cesena (42,9), Terni (42,3). Tutte città, come si può vedere, collocate nel Centro del Paese. Non a caso anche le stesse regioni del centro Italia, prese nel loro insieme, non sono lontane dall’obiettivo dei 45 posti ogni 100 bambini: Umbria (43,7), Emilia Romagna (41,6), cui si affianca la Valle d’Aosta (41,1). Complessivamente, sono comunquedel 33%. Oltre a quelle citate, nel gruppo di testa troviamo anche Toscana (38,4), Friuli-Venezia Giulia (36,8) e Lazio (36,1). Poco distanti anche Sardegna (32,5%), Veneto (32,4) e Liguria (32,2).Al contrario, con l’eccezione della Sardegna, nessuna regione del Mezzogiorno si trova al di sopra della media nazionale (28%). Tre si attestano addirittura al di sotto dei 15 posti ogni 100 bambini:(14,6),(13) e(11,7). L’altra linea di frattura è quella che divide le aree urbane e metropolitane da quelle periferiche. Osservando i dati a livello comunale, emerge infatti che nei comuni polo – baricentrici in termini di servizi – i posti nido sono in media oltre 34 ogni 100 minori residenti. L’offerta scende al 25% nei comuni di cintura, gli hinterland delle città maggiori, per calare infine attorno a– a più di 40 minuti di distanza dal polo più vicino – e al(a oltre un’ora dai poli).In 11 capoluoghi è presente più di un posto ogni due bambini residenti. Si tratta di Nuoro (73,8 ogni 100 residenti sotto i 3 anni), Ferrara (62,7), Siena (58,9), Sassari (58,3), Forlì (56,7), Firenze (53,7), Trento (51,2), Lecco (51), Rovigo (50,8), Bergamo (50,8) e Padova (50,3). Entro un punto da quota 50% anche Bologna, Roma, Pisa e Udine. Agli ultimi posti spiccano invece diverse grandi città del mezzogiorno. Nel 2021 non raggiungono i 10 posti disponibili ogni 100 residenti con meno di 3 anni i comuni di Barletta (8,6), Catania (8,4) e Messina (7,3). Poco sopra questa soglia anche capoluoghi come Napoli, Caserta, Trani, Palermo, Isernia, Andria e Ragusa. Tutti con percentuali comprese tra 10 e 15%. Nonostante i segnali positiviaffinché tutti i bambini italiani, e tutte le famiglie, siano messe nelle medesime condizioni in termini di pari opportunità. Così come, in realtà, dispone la Costituzione italiana al terzo articolo. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti. se nasci in un'area periferica o al Sud, tuttavia, questo ancora non è vero. Purtroppo.