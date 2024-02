Aumentano i reati ambientali, il nostro mare è a rischio

Quali sono i reati ambientali più comuni

Al sud il maggior numero di attività illegali

La pesca di frodo: sequestrate 400 tonnellate

Le violazioni al codice della navigazione

Cemento illegale, inquinamento, maladepurazione, pesca di frodo:lungo le coste italiane, mettendo in seria difficoltà il nostro mare e le zone costiere. A rivelarlo è il rapporto Mare Monstrum redatto da Legambiente . Nel corso dello scorso anno ne sono stati accertati bencon un incremento del +3,2% rispetto all’anno precedente.L’elenco delle attività ai danni del nostro mare è lungo e articolato. Si parte dall’per arrivare all’: da sole queste fattispecie rappresentano il 52,9%, pari a 10.337 casi. 4.730 illeciti penali sono poi legati a fenomeni come la maladepurazione e lo smaltimento dei rifiuti, che contribuiscono ulteriormente a inquinare le nostre acque costiere e marine.Infine la pesca di frodo , con 3.839 casi registrati e un impatto significativo sulla conservazione delle risorse marine e sull’equilibrio degli ecosistemi marini. Riguardo al ciclo illegale del cemento. Legambiente sottolinea che le forze dell’ordine hanno effettuato 664.175 controlli, un aumento del 27,7% rispetto al 2021, e denunciato 10.689 persone, il 29,6% in più rispetto all’anno precedente. Ma sebbene il numero di sequestri sia diminuito, le sanzioni amministrative sono aumentate in modo significativo, superando i 90 milioni di euro., seguita da Puglia e Sicilia. Le regioni conconcentrano una parte significativa di queste attività illegali. Nel 2022, l’Italia ha visto una riduzione del 32,9%, ma un aumento del 24,2% degli illeciti amministrativi. Il totale delle illegalità legate all’inquinamento marino ha superato le 13.000 infrazioni, corrispondenti a 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa. Le forze dell’ordine hanno, e i sequestri sono diminuiti del 51,7%. Tuttavia, il valore complessivo dei beni sequestrati ha superato i 385 milioni di euro. Gli illeciti amministrativi sono cresciuti del 24,2%, con un aumento del 47,7% delle sanzioni amministrative rispetto all’anno precedente.In questa speciale classifica, il primo posto tra le regioni italiane va alla Campania che mette insieme il 26,3% del totale nazionale. La Puglia è al secondo posto, seguita dal Lazio. Tuttavia, il Lazio è al secondo posto per il numero di persone coinvolte e i sequestri. La Calabria è al quarto posto, mentre la Sicilia scende di due posizioni rispetto all’anno precedente. A livello nazionale, l’Emilia-Romagna si colloca al sesto posto per numero. In particolare, fa sapere Legambiente,nel 2021 al 52,5% nel 2022. Ciò evidenzia la persistente influenza dei fenomeni criminali in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sulle questioni ambientali lungo le coste italiane.Sono invece 3.839 i reati e 9.933 gli illeciti amministrativi registrati contro la pesca di frodo, fenomeno che persiste nonostante i controlli e la repressione, e la cui portata, secondo Legambiente, è largamente sottostimata in quanto molta pesca illegale continua a eludere i sistemi di sorveglianza. Inoltre, nel 2022, sono state, con la Sicilia in testa con oltre 129 tonnellate. Se però consideriamo il rapporto tra i sequestri e i chilometri di costa, la classifica cambia notevolmente, e vede il Veneto e la Liguria al primo posto. Complessivamente, sono stati confiscati oltre 9.000 attrezzi e reti da pesca, ma sono stati accertati solo 3.839 illeciti penali, con una media nazionale di circa 0,5 illeciti penali per chilometro di costa. Se si considerano solo gli illeciti penali, il primato va alla Sicilia con 660 casi, seguita da Puglia, Liguria, Lazio, Campania, e Toscana. Per gli illeciti amministrativi, la Sicilia guida con 1.646 infrazioni, seguita da Puglia, Liguria, Toscana, e Calabria. In quest’area, anch’essa concentrandosi nelle regioni a più alta presenza mafiosa, si registra il 45,2% dei reati del 2022.Il report di Legambiente evidenzia un aumento preoccupante degli illeciti legati alla navigazione di diporto che mettono in pericolo le aree marine protette e l’ambiente naturale. Questema possono minacciare seriamente habitat naturalistici di pregio.Nel 2022, grazie all’attività di controllo delle Capitanerie di Porto e della Guardia di Finanza, sono stati, in netta crescita rispetto ai 210 del 2021 (+197,1%), con 286 persone denunciate/arrestate e 329 sequestri. Gli illeciti amministrativi sono stati 8.983, per un totale di 9.607 infrazioni, equivalenti a 26 al giorno., seguita da Sicilia (141) e Puglia (134). La Campania è quarta con 67, mentre la Liguria è la prima regione del nord con 30 casi.