Angelina Mango annuncia lo stop: sui social commenti d’odio e body shaming

“Ma mangia?”, “Irriconoscibile”, “Poverina pelle e ossa”, “Mamma mia quanto è dimagrita”. Sono solo alcuni commenti sotto ai post su Instagram di Angelina Mango, che giusto due giorni fa ha annunciato la cancellazione del suo tour per problemi di salute.

Tour che era già stato sospeso a causa di una rinofaringite acuta che ha colpito la cantante dopo la data di Napoli del 14 ottobre. “Sono costretta a posticipare le prossime date – si legge nella pagina di diario scritta a mano e pubblicata dall’artista sui social – per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”.

Parole mature e consapevoli, soprattutto perché non è facile mollare la presa per un po’ quando si sta cavalcando l’onda del successo. La paura che il mondo dello spettacolo vada avanti senza aspettarti è forte, ma Mango, classe 2001, scaccia via le insicurezze e si prende una pausa perché vuole essere “non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi”. L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa, nonostante i fan più fedeli avessero già capito che qualcosa non andava. Troppi impegni lavorativi, troppe date, nessuno stop per riposare. L’ultima vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo non è un caso isolato: sempre più artisti, di qualsiasi livello, annunciano pause per rimettersi in sesto, sia mentalmente che fisicamente.

E se quindi da una parte centinaia di persone le hanno mostrato il loro sostegno alla giovane artista e hanno compreso i motivi di questa sua decisione, dall’altra c’è anche chi non ha perso l’occasione per criticare il suo aspetto fisico e insinuare, addirittura, problemi di anoressia o di droga. “È anoressica aiutatela”, “Ha cominciato a nevicare anche in casa Mango”, “Ha perso troppo peso”, “Troppo magra”. Purtroppo è dai tempi di Amici che la cantante viene bersagliata dal bodyshaming sulla sua magrezza e le persone sembrano non voler perdere il brutto vizio di lasciare commenti offensivi sui social, tra l’altro basati sul niente. Non sappiamo nulla della vita di Angelina Mango giù dal palco ed è giusto così.

In una società e in un’industria musicale che continua a spingere gli artisti oltre i propri limiti, fregandosene della loro salute e guardando solo a spremerli per profitto, Mango è invece un ottimo esempio di equilibrio e consapevolezza, nonostante la giovane età. “Vi amo tantissimo e vi ringrazio per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!”, conclude la cantante nella sua lettera ai fan. Della serie: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”.