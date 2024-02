Bella Hadid: "Finalmente sto bene" dopo "15 anni di sofferenze invisibili"

Bella Hadid si confessa su Instagram: "Non cambierei nulla"

ha deciso di aprirsi sui suoi problemi di salute cronici. "L'universo funziona in modi dolorosi e bellissimi", ha scritto la modella su Instagram. La 26enne ha postato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche domenica 6 agosto, raccontando di stare "" dopo oltre dieci anni di battaglie per la salute. Parla infatti di "oltre 100 giorni alle prese con la Lyme, la malattia cronica, con il trattamento [della co-infezione] e quasi".In un lungo post sul suo profilo social, la secondogenita di casa Hadid scrive: "La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa della me cresciuta per", aggiungendo di essere grata a mamma Yolanda, anche lei affetta dalla Lyme dal 2012 così come il più giovane dei tre fratelli, Anwar. "Grazie alla mia mamma per aver conservato tutte le cartelle cliniche, per essermi stata vicina, per non avermi mai abbandonata, per avermi protetta, sostenuta, ma soprattutto per avere creduto in tutto questo (percorso di cura)", dichiara Bella. Che rivela anche come "Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo e con il lavoro , mentre cercavo di rendere orgogliosa me stessa, la mia famiglia e le persone che mi sostengono, mi ha fatto soffrire in modi che non riesco a spiegare. Esserecon queste grandi benedizioni/privilegi/opportunità /amore intorno a me è stata forse la cosa che più mi ha sconvolto"."Una cosa che voglio dirvi è che 1: sto bene e non dovete preoccuparvi e 2:per nulla al mondo. Se dovessi passare di nuovo attraverso tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui mi trovo, con tutti voi, finalmente in salute,. Mi ha reso quello che sono oggi", ammette. "L'universo funziona in modi molto dolorosi e bellissimi – prosegue Bella Hadid – ma mi sento in dovere di dirvi che se state lottando, le cose miglioreranno. Ve lo prometto. Fate un passo indietro, siate forti, abbiate fede nel vostro cammino, seguite la vostra verità e le nuvole cominceranno a diradarsi.Ho così tanta gratitudine e fiducia nella vita che sarà valsa la pena di affrontare questi oltre 100 giorni di Lyme, questi 15 anni di sofferenze invisibili se sarò in grado di diffondere amore per tutta la vita e di essere, per la prima volta in assoluto".La top model ha poi spiegato il motivo alla base della scelta delle foto che ha condiviso insieme agli aggiornamenti sulle sue condizioni, che includevano diverse immagini di documenti sanitari e di se stessa che si sottoponeva a vari trattamenti. "Ho cercato di scegliereche avevo, perché per quanto dolorosa sia stata questa esperienza, il risultato è stato quanto di più edificante della mia vita , con nuovi amici, nuove visioni e un nuovo modo di pensare", ha spiegato.E ha continuato: "Grazie ai miei collaboratori, ai miei sostenitori e a tutti coloro che hanno continuato a seguirmi. I miei agenti Jill e Joseph per avermi protetto. Vi amo e vi apprezzo più di quanto riesca a esprimere. Grazie alla mia geniale dottoressa e al suo i team di infermieri", ha aggiunto. La ragazza, che "ha appena terminato un lungo e intenso trattamento per la malattia di Lyme", secondo le parole della sorella Gigi Hadid, ha poi dichiarato che riprenderà a sfilare come modella quando sarà in grado di farlo. "", ha concluso. "Mi mancate tutti così tanto. Vi voglio tanto bene".Non è la prima volta che Bella parla dei suoi problemi di salute cronici. Nel 2021, la celebrità ha condiviso uno sguardo sugli aspetti non proprio glamour dell'essere una modella alle prese con queste problematiche. "Vivere con qualche malattia cronica autoimmune =", ha scritto nella didascalia del post, che includeva diverse foto di lei attaccata a sacche di flebo. Nel 2016, la ragazza ha raccontato in un'intervista di aver affrontato con la Lyme mentre lavorava come modella.– disse all'epoca – e la parte più difficile di questo viaggio è essere giudicati per come si appare invece che per come ci si sente".