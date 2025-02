La nuova Disability Card dell’Unione europea garantirà la libertà di movimento per tutti?

Fino a pochi mesi fa, viaggiare o spostarsi da uno Stato all’altro dell’Unione Europea poteva diventare un vero e proprio percorso a ostacoli per le persone con disabilità. Ogni Paese aveva le proprie regole, i propri documenti e criteri di riconoscimento, che rendevano assai complicato (in certi casi) accedere a sconti, agevolazioni o servizi essenziali. Per esempio l’impossibilità di viaggiare liberamente: chi si trasferiva o anche solo si recava per vacanza in un altro Stato rischiava di non vedersi riconosciute le stesse tutele di cui godeva nel proprio Paese. Oppure di imbattersi in differenze di trattamento importanti, come quelle legate ai parcheggi riservati e alle agevolazioni sui mezzi di trasporto, spesso soggetti a normative locali, con regole che potevano cambiare persino da comune a comune.

Non parliamo poi della burocrazia e dei documenti differenti: la mancanza di un titolo riconosciuto in tutti i Paesi europei obbligava ad esibire certificazioni e cartelle cliniche tradotte, generando un clima di incertezza e, di fatto, una discriminazione invisibile ma costante. Elementi, questi, che non solo ostacolavano la mobilità, ma spesso scoraggiavano le persone con disabilità e le loro famiglie dal godere di una piena partecipazione alla vita culturale, sociale e lavorativa. Tra chi temeva di non trovare infrastrutture adeguate e chi si scontrava con un guazzabuglio di regole sconosciute, la quotidianità di tanti finiva per essere penalizzata in silenzio.

Il volto nuovo di un’Europa inclusiva

Con la nuova Direttiva 2024/2841, l’Unione europea ha introdotto finalmente due strumenti pensati per abbattere queste discriminazioni e offrire un percorso di pari diritti e opportunità. La Carta europea della disabilità (Disability Card) permette infatti di accedere a servizi e strutture con agevolazioni valide in tutti gli Stati membri, e garantisce corsie preferenziali e assistenza personalizzata negli uffici pubblici, nei trasporti e nei luoghi di cultura e sport. In più, la card offre la sicurezza di un riconoscimento reciproco tra i diversi Paesi, che si traduce nella riduzione di quelle barriere burocratiche che tanto affliggono la quotidianità delle persone con disabilità.

Insomma, a conti fatti l’entrata in vigore della Disability Card sembra essere più di un “semplice” passo normativo, piuttosto un cambiamento di prospettiva. Non si tratta semplicemente di tutelare chi ha una disabilità, ma di riconoscere l’importanza della partecipazione di tutti alla vita comune, senza più differenze di serie A e serie B. La possibilità di parcheggiare in modo agevole, di acquistare un biglietto per un concerto all’estero o di viaggiare in un altro Paese senza timori burocratici diventa ora un diritto garantito, non un favore.

È un traguardo che segna la volontà di costruire, finalmente, un’Europa davvero unita anche dal punto di vista sociale, dove ogni cittadino si senta accolto e supportato. La Direttiva in questione, inoltre, costringe a ripensare tutti quei piccoli pregiudizi che prima limitavano la vita di chi convive con una disabilità e rafforza la convinzione che l’inclusione non sia un “atto di gentilezza”, ma una pratica doverosa e ben definita dalla legge. Il tutto a vantaggio di una comunità più aperta, rispettosa e, in definitiva, più bella da vivere.

Contrassegno europeo di parcheggio

È una buona opportunità per assicurare l’uso di spazi di parcheggio dedicati, situati spesso nelle aree più strategiche, ed esenzioni o tariffe ridotte uniformate, laddove prima erano assai disomogenee. Con il contrassegno si potrà usufruire anche di deroghe speciali in caso di necessità legate alla mobilità ridotta. Dall’aeroporto alla stazione ferroviaria, la direttiva prevede servizi dedicati e corsie preferenziali per evitare code e disagi.

Nuove opportunità di inclusione

Potremmo considerare la Disability Card un simbolo di svolta culturale e sociale? È presto per dirlo, ma è certo che gli effetti che avrà sulla vita di tutti i giorni dovranno essere immediati e tangibili. Con un unico titolo, chi vive con una disabilità potrà visitare musei, cinema e teatri senza tante preoccupazioni, e anche partecipare ad eventi e attività sportive sarà più semplice, perché strutture pubbliche o private, palestre e centri ricreativi dovranno predisporre accorgimenti e supporto adeguato.

Un obbligo per gli Stati: uniformità e collaborazione

Oltre a garantire ai diretti interessati i propri diritti, la Direttiva 2024/2841 impegna gli Stati membri ad emettere la Carta europea della disabilità a chi abbia ottenuto il riconoscimento della disabilità a livello nazionale. Stiamo parlando di un modello di responsabilità condivisa: ogni Stato deve adeguare le proprie normative in modo da offrire identiche tutele e permettere che la carta e il contrassegno siano validi su tutto il territorio europeo.

Come ottenere la Disability Card?

Innanzitutto è necessario un riconoscimento ufficiale della disabilità nel proprio Paese, dopo di che si deve presentare domanda all’ufficio deputato al rilascio della carta e del contrassegno (in Italia si richiede direttamente dal sito dell’INPS, seguendo una procedura online ). Si tratta di un iter che, almeno sulla carta, è pensato per essere semplice e unificato nelle sue finalità, così da non lasciare indietro nessuno.

In attesa di valutarne i frutti concreti, insomma, possiamo dire che la Disability Card ponga le basi per un futuro di maggiore equità e dignità. Un futuro in cui la discriminazione lasci spazio a un’Europa in cui tutti, davvero, possano sentirsi a casa.