Gli speciali volontari per le emergenze: nelle Filippine cani addestrati per i terremoti

Saranno chiamati a dare una mano – anzi una zampa – nelle emergenze terremoti: è in corso da tempo a Manila, nelle Filippine, un programma di addestramento per cani, finalizzato alle ricerca e salvataggio i sopravvissuti e dispersi tra le macerie.

Ogni domenica infatti una cinquantina tra bastardini e esemplari di razza di tutte le taglie vengono messi alla prova da volontari in una struttura nella periferia della capitale, dove questi imparano a trovare le persone sotto i detriti, a salire le scale e ad arrampicarsi sulle strutture in legno.

La città, infatti, è particolarmente soggetta a sismi di varia entità, a causa della sua posizione sulla faglia della West Valley e della sua vicinanza alla fossa di Manila, al largo dell'isola principale di Luzon.

La gallery

I volontari per i terremoti: Hazel e la sua padrona

Al guinzaglio del suo padrone, Hazel annusa tra le macerie in una simulazione di ricerca di sopravvissuti a un grave terremoto. La cagnolina partecipa al programma di addestramento dei cani da compagnia e dei loro padroni, in modo da poterli impiegare in occasione di un disastro.

Le agenzie specializzate in questo tipo di interventi delle Filippine dispongono già di cani da ricerca e salvataggio che vengono impiegati in caso di calamità. Ma si teme che non ce ne siano abbastanza se un grave terremoto dovesse colpire l'estesa metropoli di Manila.

Hazel non ha il pedigree di alcuni dei suoi ‘compagni di corso’ ma mostra molto entusiasmo quando segue le istruzioni per cercare dispersi tra le macerie, i bidoni d'acqua rovesciati e le piccole capanne di legno crollate. Quando trova un sopravvissuto la cagnolina di tre anni inizia ad abbaiare e scodinzolare, guadagnandosi gli applausi degli istruttori e le carezze della sua padroncina.

Hazel era malnutrita e impaurita quando la sua attuale proprietaria, Nathalia Chua, 17 anni, l’ha trovata nel 2021 durante una vacanza con la famiglia sull'isola occidentale di Palawan. Questo addestramento l'ha aiutata a diventare più calma e sicura, oltre che a fidarsi dell’uomo. “Le piace molto – spiega la ragazza –. Penso che anche se il cane non finisce per divertirsi con la ricerca e il salvataggio, partecipare a questo programma è una grande opportunità per imparare e legare con il proprio amico a quattro zampe”.

“Il mio obiettivo finale con Hazel è solo quello di essere il più preparata possibile se dovesse arrivare il ‘big one’”, ha aggiunto Nathalia, riferendosi a un forte terremoto che i sismologi prevedono possa colpire la città, dove abitano oltre 13 milioni di cittadini, praticamente un giorno, provocando la morte di decine di migliaia di persone.

Il ‘big one’ e il programma di addestramento

Il gruppo di volontari del Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) K-9 Corps ha addestrato circa 700 cani da compagnia da quando ha iniziato questo programma nel 2016. L'obiettivo ambizioso è quello di prepararne almeno 3.400. “Sappiamo tutti che per il ‘big one’... dobbiamo essere davvero preparati", ha detto l'addestratrice Katrina Florece.

I cani devono completare almeno 12 sessioni di addestramento prima di poter essere impiegati in operazioni reali di risposta ai disastri. Lo chef americano Jon Hrinyak, 40 anni, porta regolarmente il suo pastore tedesco Oly all'addestramento, nella speranza che un giorno possano salvare la vita di qualcuno. “Si spera che qualora succedesse qualcosa... ci troveremo lì per aiutare qualcuno", ha dichiarato. “Vale la pena anche solo per una vita che possiamo salvare”.