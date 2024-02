Caro Will Smith, con quello schiaffo hai deluso un'intera generazione che faceva il tifo per te

Diciamocelo francamente: per molte generazioni. È il Tom Hanks degli anni ‘90. Impossibile non tifare per lui, pensare male di lui, provare antipatia per lui. Impossibile dire che non è stato bravo – anche in un film che non ci è piaciuto affatto –, com'è impossibile non ballare con una sua canzone e non sorridere a una sua risata. Ci ha accompagnato per tutta l'infanzia. Per noi Will è ilche ci teneva compagnia nei pomeriggi dopo la scuola, è laa cui avremmo voluto salvare il cane, è ilpremuroso che cerca la felicità, è ildi organi che ci ha fatto piangere a dirotto, è ilpiù impacciato che conosciamo. Ma quella degliè proprio la maxi-storia di come la sua vita è cambiata, capovolta, sottosopra sia finita.Domenica notte eravamo tutti lì, a fare il tifo per lui... perché, dopo tutti questi anni, seper averci intrattenuto così bene e per essere stato in grado di rompere la distanza che divide Bel-Air da Napoli, lo schermo dalla nostra casa, l’attore dall’uomo. Ma tutta quellada quel sorrisone familiare proprio non ce l’aspettavamo.Will. Vogliamo che tu lo sappia. Ieri notte ci aspettavamo la parte migliore di te, ci aspettavamo che finalmente ricevessi il tuo meritato applauso, per tutto. Invece, ci hai mostrato una parte che non conoscevamo e che molto meno abbiamo apprezzato.Tornare sull’accaduto non lo trovo interessante, c’è chi parla di, chi di una gag, chi di problemi sulla gestione della rabbia, addirittura c’è chi lo difende. Ma. Se posso dir la mia,era già abbastanza eloquente. Ferma sulla sua sedia, senza muovere un passo, senza dire una parola, tua moglie aveva già mostrato tutta la sua l’indignazione verso chi, non conoscendo cosa sia la sensibilità, ha osato ironizzare su unache ti cambia come donna e che forse, nella maggior parte dei casi, donna non ti ci fa neanche più sentire. Ma Will… avresti avuto una quantità illimitata di interviste per dire la tua sull’indelicatezza di Chris Rock. E uso l’espressioneperché "mettere a posto Chris Rock" non spettava certo a te. Che poi, di fronte all’insensibilità, c’è pure poco da mettere al suo posto, non credi?. Ma di tutto questo poco importa, almeno a me, perché ieri per molti di noi. Un altro. Ed è proprio in questi momenti in cui l’opinione pubblica si scatena, che mi chiedo: "Se per ogni artista che ci delude come persona, dovessimo annullare anche il suo valore artistico, quanti ne resterebbero?" Credo pochissimi. E inoltre, un gesto così imperdonabile, inappropriato, violento di fronte a una platea mondialeOnestamente non lo so. Quello che so è che da ieri Will Smith sembra un po' meno familiare ed è triste realizzare che si era scritta un'altra piccola pagina di storia perché, in 93 anni degli Academy Awards, lui è stato solo. Eppure di quella notte si ricorderà ben altro.