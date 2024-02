Cecilia Scheggi e il suo 'Albus Alpacas': "Così i miei 36 alpaca aiutano disabili e fragili ad avere un momento di relax"

L'ultima nata si chiama Tabata. Ha sette mesi e un caratterino niente male. Fa parte dei 36 alpaca che popolano l'allevamento dia Sasso d'Ombrone, nel grossetano, tra le colline della Maremma a metà tra il mare e la montagna. Un amore esploso quando Cecilia aveva 19 anni. E oggi che ne ha 27 quel colpo di fulmine è diventato il suo mondo. La fibra, pregiatissima, con il sogno ditutta sua e tutta 'made in Italy'. E poi le passeggiate e il trekking con l'alpaca, le visite e le esperienze alpacose (tra crocchette e carezze). Fino all' alpacaterapia appena lanciata. Un. Le porte di '' (l'allevamento è formato principalmente da alpaca di colore bianco, da qui il nome 'Albus' che in latino significa 'bianco') apre ufficialmente le sue porte."Sensibili e delicati. Curiosi e allo stesso tempo diffidenti, proprio come me. Un alpaca ti insegna la pazienza. Per camminare al suo fianco nel bosco ci si deve adattare al suo passo. Un passo da processione. Per arrivare dall'allevamento al fiume Ombrone ci sono poco più di 2 km. La camminata? Dura un'ora e mezzo. La fretta è bandita"."Ho incontrato il primo alpaca in un allevamento vicino casa, non li avevo mai visti, li immaginavo totalmente diversi. Ed invece mi hanno conquistato subito. Arrivo da un altro mondo, ho studiato ragioneria, nessuno nella mia famiglia ha mai avuto un allevamento o un'azienda agricola. Sono volata in Inghilterra, sono tornata con 19 femmine quasi tutte gravide. Avevo un terreno che apparteneva a mio nonno, al quale ho aggiunto un altro appezzamento perché gli alpaca hanno bisogno di spazio. E mi sono messa a studiare, a fare corsi. All'inizio non è stato assolutamente facile. Ero da sola. Ho imparato insieme agli alpaca, osservandoli e seguendo i loro tempi"."Era un mio sogno, fin dall'inizio. L'alpaca è un animale molto empatico e nel tempo sono riuscita ad addestrarli. Negli ultimi due anni mi è capitato varie volte di ospitare utenti con diversi tipi di disabilità e ho visto che, con la giusta organizzazione, è possibile offrire la possibilità di vivere emozioni che hanno evidenti effetti positivi sulla salute psicofisica. Non si tratta di pet therapy, non c'è un medico o un percorso assistenziale. Si tratta di emozioni, di una interazione che produce benessere"."Da moltissimi anni a Portland, in Oregon, e a Vancouver in Canada, alpaca e lama vengono per esempio utilizzati all’interno di ospedali e centri per l’infanzia, riscontrando un effetto motivazionale, rilassante specialmente per bambini con autismo. In Germania vengono utilizzati regolarmente nei centri anziani. L'effetto antidepressivo e motivazionale è assodato"."Metterò a disposizione gratuitamente alcune ore settimanali per utenti con disabilità. I visitatori potranno affacciarsi fin dentro il recinto, entrare per dare da mangiare agli animali, fare carezze. Anche toccare alcuni campioni della loro morbida lana, ottimo antistress naturale. In questa prima fase avremo la collaborazione del Comune di Cinigiano che ci indirizzerà alla nostra struttura gli utenti fragili. Ma la mia speranza è di poter accogliere persone provenienti da tutta la Toscana e non solo".Per info e contatti: www.albusalpacas.it