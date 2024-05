Che ruolo ha il sesso nella vita degli italiani? Per il 58% è importante

Quanto è importante la vita sessuale per gli italiani? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato il sondaggio nazionale sul sesso organizzato dall’azienda olandese Easy Toys, leader nel settore dei sex toys e degli articoli erotici. I risultati dicono che per il 58% degli italiani sia molto importante avere una buona vita sessuale e che il 42% di questi si ritenga mediamente soddisfatto. Nella categoria dei più appagati, spiccano le donne del sud Italia con una percentuale del 28 per cento. Per quanto riguarda la frequenza dell’attività sessuale, il 52% del campione preso in esame ha rapporti per più di una volta a settimana, anche se il 32% ne vorrebbe di più. La fascia più attiva risulta essere quella fra i 35 e 49 anni.

L’autoerotismo

Tra i risultati più interessanti spiccano quelli sulla masturbazione, un altro argomento tabù e spesso poco affrontato anche tra partner. Qui le percentuali variano: il 33% del campione ha dichiarato di masturbarsi più di una volta alla settimana, il 26% di non farlo mai o quasi mai e c’è un ex equo (12%) tra chi si dedica alla masturbazione tutti i giorni e chi, invece, preferisce farlo più di una volta al mese. Nella categoria delle persone che si masturbano mai o quasi mai spiccano le donne nella fascia d’età tra i 18 e 34 anni con un 22%, un trend che seguono anche gli uomini con più di 50 anni (19%). Quando e dove? E’ stato chiesto anche questo al campione: il 45% degli italiani ammette di farlo prima di andare a dormire e il 6% degli uomini di età compresa tra i 35-49 anni si masturba al lavoro.

Quanto se ne parla nella coppia?

Sempre parlando di masturbazione, quanto se ne parla all’interno di una coppia? Il 73% delle persone tra i 18 e 34 anni non ha peli sulla lingua e affronta l’argomento con il proprio partner senza limiti. Questa percentuale diminuisce gradualmente con l’aumentare dell’età, infatti più ci si avvicina all’età adulta più cala il numero delle persone che affrontato questo tema con il partner. Un altro dato interessante è quello relativo all’orgasm gap, ovvero il divario che esiste tra il raggiungimento dell’orgasmo per gli uomini e quello invece per le donne. I dati confermano quanto già noto: gli uomini raggiungono l'orgasmo nel 74% dei casi, mentre le donne lo raggiungono il 57% delle volte. Inoltre, l’1 per cento delle donne ha dichiarato di non raggiungere mai l’orgasmo. Parlando di giovani, emergono altri dati interessanti: quelli tra i 18 e i 34 anni sono coloro che si sentono più sotto pressione durante il sesso, anche se amano avere una vita sessuale varia. Il 20% cerca una maggiore varietà nella propria vita sessuale. Nonostante ciò, il 50% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha affermato che si sente bene grazie al sesso.