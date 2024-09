I dispositivi elettronici rallentano lo sviluppo linguistico nei bambini: il cattivo esempio deriva dai genitori

Esiste una correlazione tra l’uso dei dispositivi elettronici in famiglia e lo sviluppo linguistico nei bambini. Lo rivela uno studio condotto da Tiia Tulviste dell'Università di Tartu e pubblicato su Frontiers in Developmental Psychology. Gli esperti hanno condotto un'indagine su un campione rappresentativo di famiglie estoni, includendo 421 bambini di età compresa tra i due anni e mezzo e i quattro anni.

I ricercatori hanno chiesto ai genitori di stimare quanto tempo ogni membro della famiglia passasse utilizzando diverse apparecchiature elettroniche in un tipico giorno del fine settimana e quanto di questo tempo fosse trascorso insieme al resto dei parenti, ad esempio guardando un film. Infine, ai genitori è stato chiesto di compilare un questionario per valutare le abilità linguistiche dei loro figli.

Il report ha suddiviso sia i bambini sia gli adulti in tre gruppi in base all'uso dello schermo – alto, basso e moderato – analizzando i dati per vedere se esistesse un legame tra l'uso da parte dei genitori e quello dei figli.

I risultati della ricerca

I risultati non sono stati del tutto inaspettati. Lo studio ha evidenziato come i genitori e i bambini tendono generalmente a far parte dello stesso gruppo: i genitori che utilizzano molto gli schermi hanno figli che fanno altrettanto. Infine, gli esperti hanno esaminato lo sviluppo linguistico di questi bambini, scoprendo che quelli che passano meno tempo davanti ai dispositivi elettronici ottengono punteggi più alti sia in grammatica sia in vocabolario.

“Anche se la lettura di ebook e alcuni giochi educativi possono offrire opportunità di apprendimento linguistico, specialmente per i bambini più grandi, la ricerca mostra che durante i primi anni di vita il fattore più influente è l'interazione verbale quotidiana faccia a faccia tra genitori e figli”, conclude Tulviste. Dunque, nessuna forma di utilizzo dello schermo ha avuto un effetto positivo sulle abilità linguistiche dei bambini.