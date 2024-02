Chi è Keiko Kawano, la maestra del sorriso in Giappone

Si chiama Keiko Kawano la maestra che insegna ai giapponesi come tornare a sollevare gli angoli della bocca, dopo gli anni in cui il sorriso è andato in pensione a causa della pandemia.

Il motto più sorrisi, più felicità

E in che modo? La conduttrice radiofonica ha studiato a fondo il funzionamento dei muscoli facciali mettendo a punto un programma di allenamento. Infine lo ha provato sul suo sorriso e poi ha iniziato ad aiutare le altre persone a ritrovare il buon umore.

Infatti, come ha riportato il "The New York Times" il suo motto è "più sorrisi, più felicità". Il suo metodo non ha nulla di medico e lo segnala lei stessa, ma per mettere a punto le sue lezioni si è ispirata allo yoga, concentrandosi sul rafforzamento dei muscoli zigomatici, quelli che tirano gli angoli della bocca.

E poi c'è una sessione specifica per i muscoli degli occhi... Perché si sa, il sorriso dello sguardo è il più bello del mondo.

"Le persone allenano il resto del corpo, ma non i loro volti. Il segreto sta nel sollevare i muscoli degli occhi", ha dichiarato la donna.

L'azienda di Kawano, Egaoiku, letteralmente "Educazione al sorriso", ha visto più che quadruplicare le richieste rispetto all'anno scorso, con i clienti che vanno dalle aziende che cercano venditori più avvicinabili alle amministrazioni locali che vogliono migliorare il benessere dei loro residenti.

Una lezione individuale di un'ora costa 7.700 yen (55 dollari). Anche prima della pandemia, indossare una mascherina in Giappone era normale per molti durante la stagione del raffreddore da fieno e in prossimità degli esami, a causa della preoccupazione di ammalarsi per un evento chiave della vita.

Ma mentre il governo ha revocato la raccomandazione di indossare le mascherine a marzo, molte persone non le hanno ancora abbandonate.

Un sondaggio condotto dall'emittente pubblica NHK a maggio ha mostrato che il 55% dei giapponesi ha dichiarato di indossarle con la stessa frequenza di due mesi prima. Solo l’8% ha dichiarato di aver smesso del tutto.

Le lezioni della maestra del sorriso

La donna, che ha iniziato a dare lezioni nel 2017, ha anche formato altre 23 persone come allenatori del sorriso per diffondere in tutto il Giappone le virtù e le tecniche di realizzazione della felicità perfetta.

Il corso di certificazione per coloro che vogliono insegnare a sorridere costa 80mila yen, circa 540 euro.

Le sue lezioni si svolgono nelle palestre, ma anche in azienda e nelle case di cura. Uno dei suoi primi clienti è stato il colosso informatico Ibm, dove ha tenuto corsi per i dipendenti e le loro famiglie.

In Giappone a febbraio, quando il governo ha decretato la fine delle restrizioni per il Covid, è iniziato un boom di richieste per la maestra del sorriso.

"Le persone hanno iniziato a rendersi conto di non aver usato molto i muscoli delle guance e della bocca e non si può iniziare improvvisamente a usare questi muscoli: devi lavorare su di loro", ha dichiarato Kawano.

I benefici della terapia del sorriso

I benefici apportati dal suo lavoro sono stati sottolineati da Katsuyo Iwahashi, un funzionario comunale della prefettura di Kanagawa impegnato nei programmi di sanità pubblica, che ha previsto di offrire alcune sessioni alle madri con bambini piccoli a carico "nella speranza di aiutarle a sorridere nei momenti difficili della maternità e del post-pandemia".

Secondo Yael Hanein, esperto di espressioni facciali, i muscoli facciali possono essere allenati come il resto del corpo. Anche se tale allenamento "potrebbe essere impegnativo" vista la grande variabilità tra gli individui.

La cosa più importante è che questo sorriso "non risulti falso", ha aggiunto. I clienti della speaker giapponese sembrano essere molto soddisfatti dei risultati.

Anche lo psicologo Masami Yamaguchi è intervenuto sull'argomento: "I movimenti muscolari intenzionali inviano segnali positivi al cervello che possono aiutare a costruire la fiducia in sé stessi. Questi stimoli possono generare sensazioni positive anche quando in realtà non si è felici".

Ma c'è anche chi non è d’accordo con questa pratica. "Queste lezioni di sorriso sembrano molto occidentali. Un inchino è molto più importante di un sorriso", ha concluso Tomohisa Sumida, ricercatore presso la Keio University.