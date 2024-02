Chiamatela baby ancora una volta: Britney Spears torna libera e si lascia andare con i fan a una confidenza

Chiamatela baby ancora una volta, citando la sua storica canzone di debutto "Baby one more time", perchéè tornata libera e sta riscoprendo "il piacere delle piccole cose": avere in tasca le chiavi della macchina, poter usare un bancomat, "vedere soldi in contanti" o comprare delle candele. Tutte gioie ritrovate per lei che ha all'attivo qualcosa come. La cantante di Toxic sui social condivide con i fan l'entusiasmo della sua ritrovata libertà, dopo che la scorsa settimana la giudice della Superior Court di Los Angeles. Per quasi 14 anni ogni azione di Spears era stata assoggettata al suo tutor: un "" che Britney descrive come "", impostole nel 2008 dalla Corte su richiesta della famigliasotto i flash della stampa. Oltre 13 anni "sono un tempo molto lungo per trovarsi in una situazione in cui non vuoi essere", ha aggiunto Britney, spiegando che, mache sono costrette a vivere sotto questo tipo di regime legale. La custodianship, che nel caso di Britney è stata esercitata dal padre Jamie e da un piccolo gruppo di altri tutori, è un ferreo regime di controlli imposto spesso a persone molto anziane o non più capaci di intendere e di volere."Mi fa impazzire ogni volta che penso come la mia famiglia abbia potuto farmi questo, tutti. Compresa la mia mamma baciapile", si è sfogata Britney sui social accusando latrovando d'accordo il marito Jamie. La Spears, lontana dall'aver perdonato la famiglia o dall' essersi parzialmente riconciliata con i genitori, sta infatti valutando un'per abusi nell'esercizio del suo ruolo di tutore, e negli ultimi giorni - secondo quanto ha appreso il quotidiano Daily Mail - ha ingaggiato avvocati penalisti con l'obiettivo di denunciarlo. Ma sui social Britney si dimostra già soddisfatta del traguardo raggiunto, impossibile senza il sostegno dei suoi fan, che in questi anni con il movimentohanno lottato accanto a lei: "La mia voce è stata silenziata e per così tanto tempo sono stata minacciata. Non mi facevano parlare, non potevo dire nulla. Voi fan avete capito cosa mi stava accadendo, avete portato tutto alla luce e all’attenzione del pubblico.”. E sull'onda dell'entusiasmo si lascia andare a un'altra confidenza: "Sto pensando di avere", scrive, aggiungendo un dettaglio: "Chissà se questa volta sarà una..."., da anni compagno della cantante nonché annunciato futuro sposo, ha così risposto: "Spero che abbia dei polpacci così belli! Genetica che non verrebbe da me".