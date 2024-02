Chiara Ferragni, un compleanno con il sorriso ritrovato. La felicità di festeggiare dopo le paure per Fedez

Chiara Ferragni e il compleanno a Palermo

Fedez: "5 anni fa ti ho chiesto di sposarmi"

Non è stato un anno facile per Chiara Ferragni . E non è stato un anno facile per Fedez . Una coppia di 30enni - perché nonostante la fama, è bene sempre ricordare quello che anche isono: una coppia di giovani sposi 30enni - dovrebbe pensare a questa età a, alla felicità di avere, alla gioia di poter godere di tutto quello che sia lei che lui sono riusciti ad ottenere in questa vita. A volte però quella stessa vita riserva delle sorprese spiacevoli, momenti difficili da superare. Ma nonostante tutto, sia Chiara che Fede non hanno mai mollato. Si sono fatti forza l'un l'altro. E sono andati avanti. È bello dunque pensare che adesso Chiara Ferragni (tanti auguri per i) possa felicemente trascorrere il suoinsieme alla sua famiglia e ai suoi amici. A, in quelladove quattro anni fa. È bello vedere Chiara sorridere - un sorriso autentico, non da foto per i social - mentre abbraccia la figlia Vittoria sull'aereo diretto in Sicilia. "Oggi è il mio compleanno - scrive Chiara in un post davanti a Villia Igiea - e mi sento così grata di celebrarlo nel mio bel paese con la mia famiglia e i miei amici. Voglio bene a tutti voi e vi ringrazio per gli auguri". Un sorriso ritrovato, il suo, dopo un anno di difficoltà e paure.Chiara Ferragni è arrivata a Villia Igiea, a Rocco Forte Hotel, a Palermo nel primo pomeriggio di venerdì 6 maggio. È qui che oggi festeggia il suo 35esimo compleanno, insieme al marito Fedez, i due figli Leone e Vittoria, la sua famiglia e tanti amici. I Ferragnez sono partiti ieri da Milano con un volo di linea. Chiara ha raccontato la partenza, postando le foto dall'aeroporto su Instagram. Tanti bagagli, Vittoria sul passeggino. Fede che in un momento di attesa all'aeroporto solleva la piccola e l'abbraccia. Altre foto, di mamma Chiara sull'aereo felice e sorridente mentre abbraccia Vitto. La piccola, 1 anno, si diverte con la mamma. Poi durante il volo si addormenta. Nel volo di linea partito da Milano, oltre a Chiara, Fede, Vittoria e Leone, c'era anche la sorella della festeggiata, Valentina. L'altra sorella, Francesca, la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, e il padre Marco Ferragni sono arrivati ieri sera. Tutti sono ospiti di Chiara a Villa Igiea, dove sono arrivati per il compleanno della 35enne circaVenerdì sera, prima della mezzanotte, Chiara ha festeggiato con una cena a Villia Igiea. Nelle sue storie ha pubblicato i video del conto alla rovescia insieme agli amici e ai parenti. Per l'occasione la Ferragni ha sfoggiato un outfit molto appariscente: un micro-top a triangolo luccicante e dei pantaloni a sirena neri dello stilista Ludovic de Saint Sernin.Il giorno prima del compleanno di Chiara, il marito Fedez ha pubblicato su Instagram un post molto commovente. La foto di lui mentre chiede a Chiara di sposarlo. Un bello scatto in bianco e nero all'Arena di Verona. Fedez in ginocchio, emozionato. Chiara felice, mentre si copre il volto con le mani."5 anni fa, all'Arena di Verona ti chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo". Poche parole, ma significative, quelle di Fedez rivolte alla moglie il giorno prima del suo compleanno. Una dichiarazione d'amore, ma anche un messaggio chiaro: "Nulla potrà farci più paura". Dopo la malattia, il tumore al pancreas, e l'operazione al San Raffaele di Milano, Fede non teme più nulla. Al suo fianco c'è stata e ci sarà sempre Chiara. Insieme sono riusciti ad affrontare anche le situazioni più difficili. Oggi Fede non ha pubblicato post per il compleanno di sua moglie. Solo qualche storia. "Auguri alla mamma più bella del mondo", scrive Fede su Instagram. È il compleanno di Chiara. Ma sia per la Ferragni che per Fedez questo giorno è qualcosa di più. E i loro sorrisi lo dimostrano.