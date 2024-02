Chiara Francini e la maternità: "Sto provando ad avere un figlio"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

"Sto provando ad avere un figlio"

Il monologo di Sanremo 2023

Chiara Francini e l’amore per il compagno

e il desiderio di maternità. Esce il 23 maggio “”, il nuovo libro dell’attrice toscana, campigiana per la precisione come la stessa ci tiene a sottolineare. Dopo quattro romanzi, Francini pubblica un'autobiografia, forse nel suo momento di maggior successo a pochi mesi da quell'intervento sul palco di Sanremo 2023 che ha fatto tanto parlare di lei.Come si legge nella presentazione di Rizzoli , si tratta di undi una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sullae del potere che governa i comportamenti umani.In chiusura, il libro parla anche della: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero di essere destinata a una felicità, per definizione, mutilata: "Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante".Nei giorni scorsi, ospite del Salone del Libro di Torino e pure del programma tv “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Francini parlando del libro si è lasciata sfuggire anche qualche dettaglio della sua. In particolare sul desiderio di diventare mamma. “” ammette. E spiega: “La maternità è un’avventura, sia quando arriva che quando non arriva”. Poi svela: “. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non lo avrei mai fatto”.Quindi Francini torna sul potente messaggio lanciato a Sanremo proprio sul tema della maternità. “In realtà il monologo di Sanremo parlava dellamentre è stato percepito come un monologo sulla maternità” spiega la toscana. “Da lì è stato aperto un dialogo nazionale sul tema, cosa che mi ha fatto molto piacere. Sanremo è stata un'occasione dia una platea grandissima” dice ancora. “Per questo era anche rischioso ma penso che se si crede in qualcosa la si difende fino in fondo. Vedere poi che era stato condiviso da un sacco di persone mi ha fatto piacere: Sanremo è stato un grande abbraccio, una pacca sulla spalla” commenta.E sul tema donne e figli, Francini ha le idee chiare. “Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli, e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera” sostiene. “, e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così” dice l’attrice.Chiara Francini è legata dal 2005 a, 46 anni, svedese, titolare di un’impresa di servizi per la sicurezza, la AB Basic&Safety, partner della Marina svedese e della Agenzia governativa di Trasporti svedese. Sulla loro vita privata si sa poco, entrambi molto attenti alla privacy, e la loro vita si divide fra Italia e Svezia. In un'intervista a “Vanity Fair”, Francini lo ha definito così: “Un uomo estremamente, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona chee che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.Nonostante la lunga relazione, non si sono mai sposati. “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… Però io” le parole dell’attrice durante il programma “Oggi è un altro giorno”.