La gag iniziale

Gag iniziale con tanto di sparizione dal palco di Sanremo, alle 21,27 finalmente compare. “Perché Chiara Francini non si vede? Non doveva scendere dalla scalinata?” Amadeus la chiama e poi scopre che è seduta in platea. “Vengo dalla provincia, da Campi Bisenzio, preferisco restare qua, all’umiltà non rinuncio”, spiega l’attrice, con un lungo abito nero e una borsa a forma di cuore, che insiste nel dare del “lei” al conduttore. “Il momento della discesa è sacro”, commenta Amadeus. “Ma io sono profana”, ribatte la Francini.

“Qualsiasi cosa si porti a Sanremo, anche se è un monologo comico, la politica la si fa sempre e non solo quando si parla di politica. Anche quando si fa un monologo leggero si possono veicolare dei messaggi“. Parola di Chiara Francini, 43 anni, co-conduttrice della quarta serata di Sanremo, che punterà su temi che spaziano dall’empowerment femminile ai diritti negati in Iran, dalle carceri minorili al razzismo. “Penso che si possano veicolare dei messaggi anche con la leggerezza, che non significa superficialità – aggiunge -. Io porterò sul palco messaggi in cui credo, avendolo scritto io. Porterò la mia esperienza umana, il mio essere donna“.

Non solo divertimento, quindi: “Il monologo riguarda il mio percorso umano e professionale, lo ho scritto con grande verità, ci saranno momenti divertenti e ironici e altri più seriosi. Mi chiedono se canterò? Forse due note sì. Penso da questo palco si possano veicolare messaggi, io lo farò con messaggi in cui credo. Parlando della mia esperienza umana parlo del mio essere donna. Quello che posso dire che nulla viene imposto anzi sono stata io a chiedere di portare il mio monologo, Sanremo è un qualcosa di famigliare ma è giusto che ci siano polemiche per la diversità fa parte del nostro essere”.

Ma cosa ricorda Chiara Francini del suo primo Sanremo da spettatrice? “Una grande sensazione di quiete domestica. Io e soprattutto la mia mamma davanti alla tv, con la tavola che restava imbandita fino all’una di notte” confida dell’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale.

Le canzoni del cuore?

“Maledetta primavera di Loretta Goggi. E poi Al Bano, Pausini, Giorgia, Grignani, Ramazzotti, tutte le edizioni di Baudo”.

Cosa canta sotto la doccia?

“Don’t lie to me di Barbra Streisand. Mentre cucino? Io non cucino! Mi piace solo magna’. Quella per fare l’amore? Prediligo il silenzio”.

Come è avvenuta la convocazione di Amadeus?

«Mi è arrivato un sms da un numero sconosciuto, che diceva “Buongiorno sono Amadeus, quando ci possiamo sentire?“. Ovviamente ho pensato a uno scherzo finché non mi è arrivato un vocale in cui mi preannunciava l’ora in cui mi avrebbe cercato. E fino a quel momento sono rimasta immobile guardando il muro”.

Qual è la caratteristica di voi toscani?

“Come ha detto Curzio Malaparte, “i toscani hanno un modo di inginocchiarsi restando in piedi“. Le nostre qualità sono il sarcasmo, la capacità di amare la vita anche quando ci hai fatto a botte. Sono così perché sono cresciuta in codesta regione”.

Lei è fidanzata da 18 anni con Frederik Lundqvist, svedese con la fissa dello sci. Ha imparato a sciare?

“Ma figurati, non mi voglio far male…. Una volta Frederick ha dormito alla porta di casa: aveva fatto bisboccia e appena entrato si è accasciato sul pavimento. Essendo un cristone di 90 chili l’ho lasciato lì”.

Lei partecipa al programma Drag Race, protagonisti con lei sono le drag queen. Gli italiani accettano di buon grado questo tipo di spettacolo?

“Il programma racconta quelle che sono le nuove generazioni. È un affresco bello e vivo. Io sono una provinciale e credo che anche in provincia Drag Race sia apprezzata”.

Le icone gay hanno delle caratteristiche precise, soprattutto quelle del passato. Oggi che peculiarità devono avere?

“Icone gay ci si nasce, e penso che le grandi come Raffaella Carrà e Mina lo erano. Mi si passi il termine, ontologicamente, quasi loro malgrado. Non so se lo diventerò mai, ma penso che in questo momento c’è una sorta di evoluzione. Le icone di oggi devono avere introiettata la storia della comunità. È necessariamente una trasformazione, intesa non soltanto come progresso, ma un po’ come se le caratteristiche rimanessero le stesse, con materie diverse: il mio percorso di vicinanza alla causa non è perché mi dipingo i capezzoli con l’arcobaleno, ma è un percorso profondissimo, di cuore”, spiegò ancora Chiara Francini sulle colonne di Rolling Stones Italia nel 2021.

“Essere donne è un’avventura meravigliosa“: Chiara Francini, protagonista femminile della quarta serata del Festival, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, cita Oriana Fallaci per sintetizzare il senso della sua presenza a Sanremo. Con la sua forte carica di femminilità e ironia, l’attrice brillante, come ama definirsi, punterà su più colori e registri, non solo comici, perché – dice – “così è la vita“. Fasciata in abito Moschino, promette: “Porterò all’Ariston tutta la Chiara che è in me puntando sulla verità“.

Dopo aver avuto il privilegio di lavorare con Pippo Baudo in un’edizione di Domenica in, Chiara ha fatto tesoro dei suoi consigli prima di lanciarsi nella “grande avventura“ del Festival. “Mi ha detto di essere me stessa, di divertirmi e di ascoltare seguendo quello che accade al momento. Il segreto è studiare tanto ma poi mettersi in ascolto per reagire con spontaneità a quello che accade durante la serata“, le sue parole.

Leggerezza e ironia, dunque, ma senza lasciare troppo al caso. Le scelte fatte da Amadeus, “al quale voglio esprimere tutta la mia riconoscenza“, sono state, ritiene Francini, “di testa e di pancia“.

Il risultato finale è “uno straordinario bouquet di esseri umani“. Arrivata in riviera, Chiara è rimasta colpita dall’atmosfera del Festival che non è esattamente come se la aspettava.

“Pensavo che fosse un contesto più artificioso e articolato, invece anche qui è tutto profondamente italiano», sorride, senza voler specificare meglio che cosa si intenda, nel bene o nel male, per ‘italiano’. Attrice, conduttrice, scrittrice, Chiara Francini racconta di ispirarsi ad icone del passato come Franca Valeri, Anna Marchesini, Monica Vitti, Raffarella Carrà, Loretta Goggi: “Tutte grandi donne – dice – che hanno fatto 20 per arrivare a 13“, studiando e faticando per finalizzare i loro obiettivi.

Le scarpe con le quali scenderà la scalinata? “Rigorosamente tacco 12 – conclude – perchè la natura mi ha dotato di altro ma dell’altezza no:

Chiara Francini icona Lgbtq+

L’ultima esperienza di Chiara Francini sul piccolo schermo, nel ruolo di giudice di Drag Race Italia ( con Tommaso Zorzi e Priscilla) l’ha consacrata ancora di più come icona Lgbtq+. Nel programma di Discovery+, l’attrice si è mostrata al pubblico in una versione diversa di se stessa, ma mantenendo quella vicinanza al mondo gay che da diversi anni ormai le appartiene: “Appena arrivata a Roma ho vissuto per tre anni al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, ho fatto da madrina al Festival del Cinema Gay di Torino. Quella che sono lo devo alla comunità Lgbtq+, ho sempre avuto e frequentato amici che mi hanno nutrito di bellezza e fatta sentire adeguata”, aveva raccontato in una intervista rilasciata a Rolling Stones Italia nel 2021.

Chiara Francini, carta d’identità

Provenienza: Firenze (Campi Bisenzio)

Altezza: 166 cm

Peso: 60 kg

Segno Zodiacale: Sagittario

Data di nascita: 20 dicembre 1979

Professione: attrice e conduttrice

Età: 43 anni

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @chiarafrancini

Chiara Francini, la carriera

Laureata in Lettere, Chiara Francini ha iniziato a muovere i primi passi come attrice in teatro. È approdata in televisione grazie a Marco Giusti, che le ha offerto due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult. Ha poi recitato in tv e al cinema. Ha lavorato con Leonardo Pieraccioni, Fausto Brizzi, Riccardo Milani. Nel suo lungo curriculum, solo per citare alcuni lavori: Gente di mare, Maschi contro femmine, Tutti pazzi per amore, Non dirlo al mio capo. Ha condotto Colorado ed è stata valletta di Pippo Baudo a Domenica In.

Chiara Francini privata

Chiara Francini è fidanzata da 17 anni con un ragazzo svedese di nome Frederick Lundqvist. Svedese, ex calciatore, oggi è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. In una recente intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva detto di lui: “È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento, riservatissimo. Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni”. La coppia non è sposata e non ha figli. La Francini e il compagno si sono conosciuti quando entrambi erano impiegati nello stesso ufficio di comunicazione. Ma solo dopo la fine del contratto di Chiara, Frederick ha avuto il coraggio di chiederle di uscire. “Ho un master in product management. Vengo da una famiglia normale, i miei hanno fatto sacrifici per farmi studiare e io ho seguito il percorso: mi sono laureata in Lettere, contemporaneamente mi sono diplomata all’accademia del Teatro della Limonaia, poi il master. Ho sempre lavorato, non solo come attrice” ha raccontato la co-conduttrice di Sanremo 2023.