"Chiesina C.A.A.mbia": segnaletica inclusiva per una città accessibile

Chiesina C.A.A.mbia: considerati, inseriti e coinvolti

voluta e promossa dal sindaco Fabio Berti, dall’associazione di genitori "Autismo in Blu" con la sua presidente Veronica Modica, si è concretizzato grazie alla collaborazione scientifica del dottor Matteo Maccione e della dottoressa Francesca Beraldi, dipendenti della Fondazione Raggio Verde.

I cartelli per una città accessibile

Cos'è la comunicazione aumentativa alternativa

Rappresenta un'area della pratica clinica che punta a ridurre o a compensare la disabilità persone che presentano problematiche più o meno gravi sul versante espressivo e sul versante ricettivo, attraverso il potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e l'uso di modalità speciali.

Quante volte ci lamentiamo di quanto le nostre città - e più in generale il nostro Paese - sia ancora indietro per quanto riguarda la piena inclusione delle persone disabili? Ma a piccoli passi, buttando giù mattone per mattone quei muri che tengono ancora separate queste cittadine e cittadini dal resto della popolazione, una società più aperta e accessibile per tutt*, è possibile. Un esempio virtuoso in questo senso arriva da, in provincia di Pistoia: qui è nato infatti un progetto diripensata secondo i criteri dellaPensata inizialmente per le persone con autismo , l'idea – tanto semplice quanto efficace – si è rivelata invece utile e fruibile anche con altre disabilità intellettive, per l’infanzia e per la terza età. L'iniziativa,realizzazione di questo importante progetto, chiamato "Chiesina C.A.A.mbia: considerati, inseriti e coinvolti", due operatori della stessa Fondazione. Un successo e un bel passo avanti in termini di accessibilità, certificato anche dal premio, istituito dalla cattedra di Pedagogia e Didattica speciale dell’università degli studi di Macerata con con l'obiettivo di premiare le migliori attività inclusive sul territorio italianoMa in cosa consiste? Lo scorso 1 aprile, a ridosso della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo , sono stati inaugurati alcuniesposti nelle strade e nella piazza principale del Comune, installati in collegamento con la preesistente cartellonistica, in particolare con quella relativa agli uffici comunali, alla biblioteca, alle scuole. L’iniziativa punta infatti a renderea tutte le persone, partendo proprio dalla segnaletica che guida la cittadinanza ma anche i turisti ai punti di interesse. I cartelli stradali sono stati quindi adattati secondo i criteri della C.A.A, in modo che l’arricchimento iconografico consenta a persone condi muoversi in piena autonomia nel territorio e, spostandosi in modo indipendente, di accrescere la propria qualità di vita.Con comunicazione aumentativa alternativa si intende l'insieme di conoscenze, strategie e tecnologie che, appunto, in persone che hanno difficoltà nell'usare i canali più comuni, in particolare linguaggio orale e la scrittura. Oggi r