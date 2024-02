Chrissy Teigen rivela: "Rapporto speciale con la madre surrogata di mio figlio"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chrissy teigen (@chrissyteigen)

I figli di Chrissy Teigen e John Legend

la figlia di 7 mesi –.

Era pronta a vivere e a crescere ed è così dolce e sorridente". Invece "Miles e Luna sono invece dei 'cocchi'. Sono pazzi scatenati e hanno un sacco di cose da fare, ma ci aiutano tantissimo con i fratellini più piccoli".

E sul fatto di aver scelto di viaggiare tutti insieme, nonostante i piccoli di nemmeno un anno, non ha dubbi: "Abbiamo fatto la cosa giusta, e abbiamo trascorso un paio di settimane davvero divertenti con loro".

Alexandra, la madre surrogata

Una famiglia-villaggio

svela lo speciale legame che ha stretto con la madre surrogata del suo quarto figlio. La modella e noto personaggio televisivo, sposata con il produttore musicale e cantautore, si sta infatti vivendo un lungo periodo all'insegna dei momenti da ricordare in famiglia.In un'intervista esclusiva a People per parlare del lancio di un passeggino che trasporta quattro bambini, progettato proprio dalla mamma 37enne a favore di, ha raccontato i viaggi fatti questa estate con il marito e i quattro figli A proposito dell'ultimo arrivato,, che lei e Legend hanno accolto a giugno, tramite maternità surrogata - Teigen dice: "Penso che lui creda ancora di essere nella pancia, dorme per molte ore. Ma sta diventando pian piano più consapevole. I suoi occhi sono presenti e interessati a ciò che lo circonda". " Esti è venuta alla luce in modo sorprendente – dice descrivendoLa 37enne, nell'intervista, festeggia anche un'altra new entry nel suo mondo,, che ha permesso alla famiglia di dare il benvenuto al piccolo Wren. "Ci sentiamo sempre, ci scambiamo costantemente dei messaggini. Vede tutte le mie storie su Instagram e cerco di mandarle delle foto del dietro le quinte. All'inizio di questo viaggio le ho detto cheper le feste di compleanno e per tutta la vita", ha spiegato Teigen. Aggiungendo: "Volevo conoscere i suoi figli e volevo che. E lo sono davvero: è stata una cosa davvero bella da vedere".Secondo la modella, che collabora co Baby2Baby, organizzazione che fornisce ai bambini che vivono in povertà pannolini, vestiti e tutti i beni di prima necessità, con Alexandra "si è creata un'atmosfera fantastica. Lei sapeva fin dall'inizio che volevoda quello che fanno gli altri genitori. Capisco anche il motivo per cui lo fanno – continua la donna –. Ognuno ha le sue ragioni per apprezzare o fare le cose nel modo in cui le fa". Ma lei crede che ", che si tratti di tate o di mia madre che vive con noi, o dei miei amici vengono a trovarci o della sicurezza o di chiunque altro, si senta davvero a proprio agio qui da noi e questo, ovviamente, si estende". "Volevo che si sentisse libera di togliersi le scarpe e di mettere i piedi sul nostro divano. Potevamo guardare la TV insieme e mia figlia poteva giocare con la sua bimba nella sua stanza. Poteva venire da noi in qualsiasi momento e sento che abbiamo ancora questo rapporto. È stato davvero meraviglioso", dichiara a People.Conoscendo diverse persone che hanno fattoper far crescere la propria famiglia, Chrissy Teigen ha raccontato di aver sentito "" su come si sono sviluppate le cose, aggiungendo di essere "davvero felice che la sua sia andata al meglio". "Mi sono sentita come in un villaggio. È stato molto simile al modo in cui le persone della famiglia di mia madre hanno cresciuto i loro figli quando vivevano nei. Si respira un'atmosfera di fratellanza, calore e amore reciproco". "Non sono mai stata una di quelle persone che credono di poter accumulare tutto l'amore per sé. Non mi ingelosisco quando i miei figli amano qualcun altro o lo abbracciano. Per me,ed è quello che ho sempre voluto e che sta funzionando davvero per noi. Siamo così fortunati".