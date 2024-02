ClioMakeUp sbotta su Instagram: "Chi ha la tata in vacanza non è una mamma di m***a"

Mamme vip prese di mira

La risposta di Clio

L'attacco al moralismo

Da quando potersi permettere una tata che accompagni la famiglia in vacanza sarebbe un 'crimine'? Per quei genitori che hanno la fortuna o la possibilità semplicemente di poter essere supportati anche durante le ferie, non sembrerebbe esserci nulla di male. Ma evidentemente non è così. E la mamma di turno a farne le spese, in termini di opinioni e commenti sui social – sempre lì – è, la nota truccatrice, youtuber, imprenditrice conosciuta con lo pseudonimoQualche giorno fa nell'occhio del ciclone era finita Paola Turani , con la 'colpa' di essersi lamentata delle difficoltà incontrate nella vita quotidiana nel gestire un bimbo di otto mesi, il figlio Enea Serpellini. Questa volta invece, sotto l'intransigente lente social che valutaè un'altra vip, la regina del trucco. Clio, con il marito Claudio Midolo e le figlie Grace Cloe, 5 anni, e Joy Claire, 2, è in vacanza in Trentino Alto Adige, in Val di Fassa per la precisione. E con loro c'è anche una, più volte immortalata negli scatti della coppia come, alla quale le bimbe sono affezionatissime tanto che compare perfino nella serie tv "Clio Back Home".Nulla di strano, insomma, da Chiara Ferragni in giù sono tante le vip che si fanno accompagnare nei loro viaggi di lavoro ma anche in vacanza da babysitter e nanny. La tata di casa Zammateo-Midolo, affezionatissima alle piccole e amata da tutta la famiglia, appare ad esempio in una foto di Claudio mentre le 'donne' di casa si godono una pausa al fresco sotto un albero mangiando una pizza, mentre in uno scatto dell'imprenditrice la accompagna in un'allegra biciclettata in mezzo alla natura. Peccato però che proprio questo post venga inondato da commenti di accusa di chi sostiene non ci fosse bisogno dell'aiuto della baby sitter anche in vacanza.Clio sarebbe dunqueparte della fatica di gestire due bambine in ferie? A rispondere alle polemiche, attraverso alcune storie su Instagram è la stessa beauty influencer. "Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata – si sfoga la 39enne veneta – mente io sono alla spa a girarmi i pollici. Ci stiamo godendo, il che rende la vacanza". Ma soprattutto vuole ribadire che: "Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi.Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora".Ma lo sfogo non finisce qui. Clio si lamenta anche del moralismo imperante, soprattutto sui social network, quando si parla di maternità . "Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m***a.. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!". Amen.