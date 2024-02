Rotary, come è organizzato l’evento

Come donare

Con il Libano nel cuore: il Rotary abbraccia la Terra dei Cedri. I Rotary Club di “Roma, Roma Urbe Eterna, Costa Neroniana, Sutri e Tuscia Cimina” organizzano insieme a Roma, una serata conviviale dal titolo “”. L’evento, in programma la sera di martedì 11 luglio, si svolge presso il(Lungotevere Flaminio 47, Roma), in collaborazione con il personale delladi Sardegna, di prossimo impiego nel teatro operativo libanese ( missione Unifil ).L’evento è finalizzato a un fundraising per l’acquisto e invio di materiale, in special modo igienico-sanitario e scolastico, destinato a una zona di estrema povertà e difficoltà sociale del paese libanese. Il materiale, così, acquistato sarà inviato tramite il contingente militare dei Granatieri di Sardegna, e lì raccolto da Club rotariani libanesi e dalla Caritas Libano, che provvederanno a consegnarli alle comunità locali più bisognose. È previsto, tra l’altro, l’acquisto die di altri presidi sanitari, tra cui gli ecografi gentilmente donati dal Laboratorio analisi mediche “Artemisia”. Ma anche generatori di corrente per il loro corretto funzionamento e dotazioni per arredare un’aula scolastica.In collaborazione con Granarolo è la realizzazione della cena. A prepararla saranno, coordinati da alcuni chef “con le stellette”. Tra questi, primo luogotenente dell'aeronautica militare, responsabile ristorazione del circolo ufficiali delle forze armate di Roma. Presenti anche Chef Max e Antonio Covuccia. Tutti metteranno a disposizione la propria professionalità e creatività per il. Alla serata è prevista la partecipazione dei soci dei club rotariani coinvolti e di rappresentanti delle Forze Armate.Al di là della partecipazione alla serata conviviale, è comunque possibileper la missione. Sono richiesti: giocattoli, capi di abbigliamento sportivo per bambini, quaderni, penne, colori e altro materiale scolastico. Gli interessati alla donazione possono contattare la segreteria del Rotary Club di Roma, scrivendo all’indirizzo [email protected]